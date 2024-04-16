中東局勢緊張 美元指數升逾106 熱錢落跑台幣貶破32.3元
中東緊張地緣局勢升溫，在避險資金湧入下，美元指數走高一度衝破106，亞幣承壓，新台幣昨（15）日貶破32.3元，終場貶值8.5分收32.378元，為近五個半月以來低點，連三個交易日貶值，外資至少淨匯出4到5億美元，台北與元太外匯昨日總成交量14.55億美元。
匯銀人士指出，新台幣下波將觀察32.5元是否有守。
匯銀人士指出，昨日外資出走，加上投信海外投資款持續匯出，擴大新台幣盤中貶幅，不過，出口商持續拋匯，央行尾盤出手調節，收斂新台幣貶勢。
根據央行統計，美元指數昨日上漲0.28％，主要亞幣全數貶值，其中韓元貶勢最重，達0.62％；日圓貶破154，貶值0.43％，也是亞幣中的重災區；星元貶值0.29％、新台幣貶0.26％，相對主要亞幣貶值幅度較小，人民幣昨僅略貶0.02％。
匯銀人士指出，新台幣昨日貶破32.3元，最低一度貶至32.39元，貶值9.7分，差一點就貶破32.4元，惟出口商盤中趁便宜積極拋匯，減緩新台幣貶值幅度，央行跟進出手，暫時先守住32.4元，終場以貶值8.5分作收。
總計三個交易日以來新台幣大貶3.58角，一路貶破32.2元、32.3元。
匯銀人士認為，中東短線戰火似已停住、沒有擴大，但緊張局勢及後續不確定性仍高，市場面對不確定性因素，導致避險買盤進駐美元，促使美元指數反彈、一度升破106，成為新台幣短線貶值格局未變的關鍵。
展望後市，匯銀人士指出，昨日整體成交量不算太大，匯市波動不如上周劇烈，出口商出手拋匯有效支撐新台幣匯價，但新台幣仍需要風險情緒消弭後，才有機會擺脫貶值壓力。
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