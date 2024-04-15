對新內閣期待 許舒博：有經驗佳、黑馬未必是好馬
商總今舉行第十二屆第一次會員大會並改選理監事，預計由現任理事長許舒博連任。而新內閣人選陸續公布，對於財經內閣的期待，許舒博則表示，希望熟悉財經的人來當，不見得要讓人眼睛為之一亮，運作的好比較重要，「黑馬不一定是好馬」。
許舒博表示，以經濟部來說，現任部長王美花留任，或是由次長升任比較好，而現在關於金管會傳聞更多，但希望由有相關經驗、背景的人選會比較好，還是期待新內閣有不同的突破。
但外傳財經內閣人選將有不少黑馬，許舒博則說，這還是要看準院長卓榮泰的規劃，「黑馬不一定是好馬，白馬也不一定是壞馬」。他也舉例，國安會秘書長顧立雄過去接掌金管會時，被外界質疑怎麼會讓只有法律背景的人來當主委，但沒想到風評不錯，決策也果斷，因此因此希望未來部會首長能更明確回應業界期待。
而前總統馬英九日前訪陸，並與大陸國家主席習近平進行「馬習二會」。許舒博表示，雙方有見面是好事，但更關切有沒有具體成果，當時習近平說「希望大陸人民到台灣走走」，帶動觀光產業股上漲，但卻沒有後續細節，因此希望未來能夠更具體化的呈現。
許舒博也說，兩岸的經貿不可能中斷，而如何取得平衡點，則是產業界比較關切。
許舒博表示，商總每年都有「與院長有約」的活動，但也要等新任期開始，並且運作一段時間後，大概八、九月的時候比較適合，否則沒有運作，閣員沒有進入狀況，見面沒有意義。
許舒博也說，產業界首要關切議題就是兩岸經貿，以及全球經貿組織有沒有可以突破的方面，兩岸與國際要並存，不能只偏重一邊，業界希望的是能達到關稅減免，才能發揮產業競爭力。
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