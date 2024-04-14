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新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富辭世 享年75歲

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新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富辭世 享壽75歲

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富（左二）今日上午辭世。本報資料照片
新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富（左二）今日上午辭世。本報資料照片

據了解，大台北瓦斯董事長謝榮富在今日上午8點左右在新光醫院因病離世，享壽75歲，謝榮富是新光金控前董事長、創辦人吳東進一直以來非常信任的幕僚，消息傳出之後，新光集團老一輩的高階經理人都非常不捨。

金融圈人士指出，謝榮富和吳東進之間的關係，就好比台新最高顧問吳統雄和台新金控董事長吳東亮的關係，謝可說是吳東進身邊最為信任的策士，而謝榮富為人正直，看事情又頭腦清楚，因此深得吳東進的信任。過去吳東進如果要用人，尤其是從外面延攬人才加入新光金集團，一定會問過謝榮富的意見，而且謝榮富也都會參加面談。

謝榮富和有台新國師之稱的吳統雄也有好交情，月前吳統雄的新書發表會，謝榮富還有親自參加，他和新光集團家族也都非常熟識。但謝榮富這幾年受病魔纏身，罹患肝癌，一周前已昏迷，在今日上午於新光醫院辭世。

台新金控 吳東進 新光金控

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