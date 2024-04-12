傳代邀立委約金控銀行董座飯局 銀行局澄清：未出席
金管會12日澄清，關於近日媒體報導立法委員是否透過金管會銀行局邀請金控業者餐敘一事，金管會銀行局12日澄清說明，該次餐敘係由立法委員辦公室直接與金融業者聯繫，且金管會銀行局並未出席。
該案為近期傳出立委委託金管會保險局邀請壽險業老闆與藍白立委餐敘，近日又傳出銀行局代邀金控以及銀行業老闆吃飯，時間為12日，邀請對象傳出為金控公司以及銀行業的董事長。
銀行局12日發布澄清，指出該餐敘銀行局並未出席，是由立委辦公室直接與金融業者聯繫。
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