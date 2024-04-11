投資詐騙居榜首！刑事警察局曝最新統計「占比逾6成」 去年攔詐75.7億

立法院財委會立委今日赴金管會進行銀行運用科技防詐的考察，並由北富銀、中信銀分別以鷹眼聯盟、神盾計畫的業界同盟，進行簡報，其中，刑事警察局在會中提出最新的前五類詐騙占比統計，投資更占財損金額比重超過6成。

根據刑事警察局最新統計，詐騙比重現在已經大洗牌，以案件統計前五大依序為投資、網路購物、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友詐欺，比重分別占30.85%、21.97%、18.41%、3.56%、3.18%，前五大占比77.97%；至於「高財損」詐欺種類，占比依序為投資、解除分期付款、假冒公務機關、網路購物、假冒親友詐欺，分別為60.19%、9.6%、6.5%、6.16%、3.42%，前五大占合計85.87%

數位部亦對財委報告，已和北富銀共同推出「智慧金融AI防詐騙鷹眼系統開發計畫」，從去年7月至明年，五大模型因子包括：1、當日轉入總額；2、當日轉出總額；3、帳戶餘額；4、單筆交易與餘額占比；5、單筆交易與上次交易的時間差，而風險變數因子，則包括了約轉數量、單筆交易轉入及轉出、交易時間差等40多種。

出身政院洗防辦組長兼北檢檢察官的北富銀副總蔡佩玲也指出，鷹眼聯盟推動進程將有三大挑戰，包括異常帳戶交易偵測訓練耗時，還有金融機構之間因為個資保護無法交流詐欺客戶的資訊，和跨機構無法標準化資料欄位導致相同模型偵測成效不一，以及金融機構資源不同數位化程度不一。她也指出，北富銀每天有超過百萬筆交易要初步監測，其中已有超過6千筆要進而執行姓名檢核、風險評分或加強審查。

中信銀則對其神盾計畫的防詐重點指出，包括金流層層轉帳、小額測試和大額進出，短期申請多項異動、共用裝置的IP、ATM地理位置異常是中信銀以科技強化詐騙偵測的五大重點。

數發部表示，112年攔詐75.7億元，比111年42.4億大增，另外北富銀的鷹眼模型，第一階段已偵測自主管制8366戶、阻詐2.8億元。

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