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華票改選 將延續共治模式

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

唯一上市票券股華票（2820）今年股東會將全面改選，由於應選董事席次含獨立董事在內縮減至九席，兩大股東王道銀行（2897）與寶佳集團基於過去和諧共治的基礎，今年針對改選繼續協商並達成共識，同意雙方席次均各減一席，王道銀改選後預計將取得六席、剛好三分之二門檻，但兩大股東仍將維持重大決策採溝通協調的共治模式與默契。

根據華票資料，目前兩大股東持有華票的股權相當穩定，王道銀行仍維持約28%多，寶佳集團包括寶佳資產持有16%多，以及和築投資持有近6%，共計逾22%。寶佳集團持股華票近年已少有加碼與處分，而華票經歷近兩年因美國鷹派升息、台灣央行也升息的大環境下，導致獲利減少，2023年獲利情形已有好轉，稅後純益回升至約12.9億元，較前一年成長24%，每股稅後純益（EPS）0.96元。

華票日前董事會並通過盈餘分派擬配發每股現金股息0.73元，以昨（10）日收盤價15.25元計算，現金殖利率達4.78%，高股息概念符合寶佳集團投資策略。

據指出，華票今年6月14日股東會改選董事將縮減席次，主要考量金融同業與公司治理等狀況，因此決定縮減應選總席次，從目前的11席減為九席，其中三席獨立董事席次不變，如此則獨董比重達三分之一，同時自然人董事與專業董事也都達到三分之一，符合主管機關要求與提升公司治理。

對此兩大股東王道銀行與寶佳集團即進行協商，據悉，雙方均已同意總席次減兩席，則各自均減一席，推薦獨董席次比則不變，華票將在本月底開董事會，提出一份雙方共推的董事提名候選人名單。

不過，原本寶佳集團掌握董事四席，王道銀行席次若要達到三分之二重度決還差一席，今年縮減席次後，王道銀選任席次減至六席、剛好達到三分之二門檻，對此華票高層指出，過去雙方和諧共治，公司重大決策均共同商討，不會因為差一席董事就改變，最重要的是經營團隊努力幫公司、股東賺錢，維護所有投資人權益。

王道銀行 股東會

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