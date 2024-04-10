第一任期最慘銷售量！賴清德總統紀念金幣繳款率6成
總統賴清德就職紀念 幣申購繳款截止，台灣銀行向中央銀行回報繳款率僅6至7成，也就是說，賴清德總統就職紀念金幣實際銷售數量恐怕僅約4千枚，央行不提供繳款率僅6成多的分析與解釋。
紀念銀幣繳款率也是6至7成，以申購數量1萬5千多枚推估，實際銷售量恐怕只約1萬枚左右，不論金幣還是銀幣，均創下歷任總統第一個任期紀念金幣、銀幣最低銷售量紀錄。
第十六任總統就職紀念幣首次採全面預購登記制，3月27日預購結束，金幣預購數量5千9百多枚，銀幣預購數量約1萬5千枚，售價分別為7萬2千元及1千8百元，由於國際金價高漲，紀念金幣售價創史上最高價。4月9日繳款截止後，統計金幣及銀幣的繳款率只有6、7成。
雖然前總統陳水扁、馬英九的第二個任期紀念幣都賣得不好，但第一個任期卻是非常有人氣，陳水扁第一個任期金幣賣掉1萬多枚，金幣與銀幣組成的套幣也賣掉1萬多套，馬英九第一個任期金幣銷售近9千枚，成績也不錯，總統蔡英文的第一個任金幣銷售量1萬枚。
賴清德第一個任期金幣只賣出約4千枚，銷售情形顯然不佳，不過，因國際金價高漲，一枚純金的總統就職紀念金幣得賣7萬2千元，價格太高可能是影響銷售量的原因之一。
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