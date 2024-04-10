快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

史上最貴總統就職紀念幣繳款截止 央行：銷售約6成

中央社／ 台北10日電

央行發行的「中華民國第16任總統副總統就職紀念幣」已於昨天下午繳款截止，根據央行統整最新資訊，紀念金幣銷售量約6成。因國際金價高漲，帶動就職紀念金幣飆出每枚新台幣7.2萬元天價，整體銷售仍是寫下不錯成績。

中央銀行為了慶祝第16任總統、副總統就職，委請台灣銀行公開發售「中華民國第16任總統副總統就職紀念幣」，採單枚金幣、單枚銀幣等2款形式發售，其中金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999。

由於國際金價狂飆，這次就職紀念金幣售價跟著寫下歷史新高，每枚7萬2000元，銀幣每枚則為1800元。

央行官員表示，此次就職紀念幣全數採用預購登記制，金幣預購數量上限為1萬枚，銀幣上限為5萬枚，預購繳款時限已於4月9日下午3時30分截止，逾期未繳款者視同放棄；根據目前統計，金幣銷售量粗估約6成。

央行官員補充，這次紀念幣是預購制，因此將視預購狀況、民眾實際需求鑄造，不會有太多庫存，同時響應環保精神。

回顧過去總統就職紀念金幣的售價，最低定價是民國85年首次民選總統李登輝、也是央行首次發行總統就職紀念幣，當時金幣定價1萬8500元，今年發售的第16任總統副總統就職紀念幣，則是史上定價最高、高達7.2萬元，價格波動主要是因國際金價行情變化。

央行官員說明，央行發行紀念幣並非以營利為考量，售價主要反映成本，包含原料價格、匯率因素，還有製造費用等，近期金價處在歷史高檔，導致這次紀念金幣創下史上最高價。

央行 紀念幣 金價

延伸閱讀

馬習二會最快今天下午登場 黃國昌：希望注意對等尊嚴

民眾黨評新內閣：活在雲端不接地氣 黃國昌嗆卓榮泰說謊

綠委林岱樺：林佳龍是國家人才 不應該被埋沒

實現「合作內閣」 基隆議長：卓榮泰當府院黨定海神針

相關新聞

投資工具拚速度 凱基證券APP「一頁快切多功能」助攻快市交易

隨著台股站上兩萬點，整體市場交易持續放量，投資人需要更快、更穩定的投資下單工具。凱基證券為貼近投資人需求，打造「隨身e策...

元大金捐血傳愛14年 募得逾17萬c.c.熱血

元大金控（2885）長年深耕公益，整合內外部資源積極投入社會參與，將營運據點作為社區交流中繼站，自2011年以來，每年舉...

富蘭克林美國經濟瞭望：展現韌性 鎖定股債震盪期布局機會

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，3月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷...

元大金深耕公益捐血傳愛14年 建立善的循環

元大金控長年深耕公益，整合內外部資源積極投入社會參與，將營運據點作為社區交流中繼站，自2011年以來，每年舉辦三次捐血活...

公股行庫人事布局 最快5月明朗

台灣金控董事長沈榮津將換跑道出任東元電機獨立董事，不僅為公股金融圈投下震撼彈，更令人高度關注後續的公股行庫高層人事搬風將...

公股行庫 人事將異動

東元電機5月24日股東會全面改選，據悉，台灣金控董事長沈榮津將獲延攬選任東元新一屆獨立董事，沈榮津並已向府院、財政部口頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。