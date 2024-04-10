史上最貴總統就職紀念幣繳款截止 央行：銷售約6成

央行發行的「中華民國第16任總統副總統就職紀念幣」已於昨天下午繳款截止，根據央行統整最新資訊，紀念金幣銷售量約6成。因國際金價高漲，帶動就職紀念金幣飆出每枚新台幣7.2萬元天價，整體銷售仍是寫下不錯成績。

中央銀行為了慶祝第16任總統、副總統就職，委請台灣銀行公開發售「中華民國第16任總統副總統就職紀念幣」，採單枚金幣、單枚銀幣等2款形式發售，其中金幣面額新台幣2000元、含金一英兩、成色9999。

由於國際金價狂飆，這次就職紀念金幣售價跟著寫下歷史新高，每枚7萬2000元，銀幣每枚則為1800元。

央行官員表示，此次就職紀念幣全數採用預購登記制，金幣預購數量上限為1萬枚，銀幣上限為5萬枚，預購繳款時限已於4月9日下午3時30分截止，逾期未繳款者視同放棄；根據目前統計，金幣銷售量粗估約6成。

央行官員補充，這次紀念幣是預購制，因此將視預購狀況、民眾實際需求鑄造，不會有太多庫存，同時響應環保精神。

回顧過去總統就職紀念金幣的售價，最低定價是民國85年首次民選總統李登輝、也是央行首次發行總統就職紀念幣，當時金幣定價1萬8500元，今年發售的第16任總統副總統就職紀念幣，則是史上定價最高、高達7.2萬元，價格波動主要是因國際金價行情變化。

央行官員說明，央行發行紀念幣並非以營利為考量，售價主要反映成本，包含原料價格、匯率因素，還有製造費用等，近期金價處在歷史高檔，導致這次紀念金幣創下史上最高價。

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