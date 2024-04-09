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海外債買氣升高 國泰世華再推新戶首購海外債0手續費

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行宣布，即日起至6月底止申購海外債、債券型基金可享首筆0手續費限時優惠。(國泰世華銀行/提供)
國泰世華銀行宣布，即日起至6月底止申購海外債、債券型基金可享首筆0手續費限時優惠。(國泰世華銀行/提供)

美聯準會(Fed)降息時程牽動市場敏感神經，助長海外債買氣持續升高，其中又以主權債、金融債，及科技產業債最受投資人青睞。針對有意把握降息前布債鎖利的投資人，國泰世華銀行繼3月先調降海外債申購門檻，精選多檔投資等級債僅需1,000美元便可買入後，今(8)日再宣布，即日起到6月底止，新戶申購首筆海外債、不限新舊戶申購首筆債券型基金可享0手續費限時優惠。

國泰世華銀行統計，今(2024)年首季(Q1)申購海外債的客戶中，新戶與舊戶比例各半，不僅新戶資金湧入海外債，就連舊戶也持續買進，顯示海外債熱度未歇。原因就在去(2023)年下半年升息循環告一段落，海外債殖利率迎來過去十年來罕見高點，吸引偏好穩定配息的投資人進場布局，更有不少從未買過海外債的新戶開始規劃股債多元配置，以強化資產韌性，這股熱潮至今仍持續發酵。

國泰世華銀行指出，以投資策略來看，投資人布局海外債多以10~20年期的長天期債為主，且以具有較高的信用評級、違約風險較低的主權債(如美國政府公債等各國主權債)為首選，其次則是金融債、科技產業公司債，以及較不受景氣波動影響的通訊、醫療保健產業公司債。較長天期的海外債不僅具有避險優勢，可提供投資人長期穩健報酬，一旦降息循環開啟，1-2年後較長天期的海外債在資本利得表現空間也較大。

國泰世華銀行分析，展望第二季(Q2)海外債投資機會，以美國政府公債為例，目前殖利率仍優於以往水準，預期殖利率今年將在4%偏上震盪。如遇殖利率反彈投資人便可逢高鎖利，並以投資級債為主，非投資級債為輔，以增闢穩健收益來源。若不知道如何選擇債券標的，或偏好基金商品，投資人亦可透過債券型基金，一次納入多檔債券組合，來分散投資風險。

為協助投資人把握降息前最後的極佳布債時機，國泰世華不僅先前推出多檔投資等級債僅需1,000美元即可買入，即日起，更祭出兩波限時0手續費優惠活動。到6月底之前，新戶購買海外債即可享首筆手續費0元優惠，而債券型基金最低只要新台幣500元就能投資，活動期間每人也可享第一筆免手續費福利。更多詳細優惠資訊，請至國泰世華銀行官方網站查詢。

國泰世華 華銀

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