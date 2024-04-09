竹北飆到每坪80萬 國銀房貸主戰場

去年房價大漲，中央銀行針對全國六大都會區及新竹等地採取第二戶貸款成數管制措施，但銀行業者指出，由於台積電對周邊房市的「外溢效應」實在太強，新竹房價比去年漲得還凶，而且不僅竹北，包括寶山等外圍地區的房價也大漲，至於竹北新屋每坪已喊到八十萬元，成為國銀房貸業務的主戰場之一。

此外，台北市地價太高，加上除了都更危老，幾乎已經沒有可推案的新空地，也使銀行房貸進件量最大的「整批性分戶房貸」紛紛「南進」，銀行更對桃園林口、青埔一帶的房貸成數大鬆綁，相較以往貸款成數至少提高○點五成至一成。

銀行業者透露，銀行為了爭取建商新成屋完工後的「整批性分戶房貸」業務，也拉高雙北之外的房貸成數，以往非雙北市精華區的房貸，最高只有七成或七成五，如今已拉高到八成至八成五，以林口為例，四、五年前貸款成數連七成都不見得借得到，如今由於outlet等大賣場進駐，又有機捷帶動生活機能，因此機捷附近的貸款成數可到八成。

至於南部地區，行庫主管指出，當地行情都受到台積電效應的拉抬，不只高雄，連屏東房價也上漲，帶動民眾對房貸貸款金額的需求。

銀行業者指出，除了公民營銀行在房貸市場的競爭因為新青安更趨白熱化，近來還有兩個現象推升房市買氣，一個是通貨膨脹，另一個是寬限期和四十年期房貸提出的誘因。受通膨因素影響，先前還在猶疑是否買房的民眾，進場買房的意願大為提高。

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