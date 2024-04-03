網紅愚人節玩笑闖禍 造謠巴菲特買台積 恐判10年

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導
網紅摩股史塔克在臉書貼出彭博報導的「新聞」，指股神巴菲特全數買回台積電的持股，事後才道歉，表示是愚人節玩笑。記者鄭超文／攝影
網紅摩股史塔克在臉書貼出彭博報導的「新聞」，指股神巴菲特全數買回台積電的持股，事後才道歉，表示是愚人節玩笑。記者鄭超文／攝影

國內一名財經網紅在愚人節撰寫巴菲特買回台積電股票的假消息，並以彭博（Bloomberg）新聞報導的名義發布，假消息被國內財經媒體、財經專家誤信引用，儘管這名網紅隨後公開道歉，但金管會官員昨天表示，已收到投資人陳情，並要證交所啟動監視查核，若查有不法，依法最重可關十年，得併處最高兩億元罰金。

台積電美國存託憑證（ADR）台北時間一日晚間開盤跳空大漲、漲幅逾百分之五，終場以上漲百分之四、一四一點四九美元作收。台積電ADR漲勢凌厲，也讓台北股市昨天在台積電領軍下開高走高，大盤指數上漲二四四點，收在二萬零四六六點，創新高；台積電股價則上漲廿元、收在七九○元，創收盤新高，市值攀升至廿點四八兆元。

然而，在台股昨天開盤前，財經網紅摩股史塔克在一日晚間的臉書貼文引發市場討論，文中以彭博新聞報導的方式指出巴菲特買回台積電股票，消息一出立刻被不少國內的財經名嘴，甚至是財經媒體引用，直到發現是假新聞後才下架。

網紅道歉 無台積電持股

而這名網紅隨後也在二日凌晨連發兩則道歉啟事，表示他是在開愚人節玩笑，因此寫了一篇巴菲特買台積電的文章並送到AI進行翻譯成英文。

這名網紅也自清，在這期間他並沒有任何交易行為，且追溯前一個月內也沒有任何持股與ＥＴＦ曝險於台積電，而這篇貼文的發布與他自己，及身邊任何有人都沒有任何對價與盈利關係。

不過，金管會證期局副局長黃厚銘昨天對此表示，的確已收到投資人的陳情資料，已督導證交所啟動監視查核，證交所將依規定來辦理，維護投資大眾權益。

黃厚銘說，現行股市的查核機制由證交所或櫃買中心進行，若發現有人以網路留言或其他方式提出不實資訊，就會依照證交法第一五五條第一項第六款列出的「意圖影響集中市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」不法情事，由證交所移送給檢調，再依證交法第一七一條規定懲處，若屬實將處三年以上、十年以下有期徒刑，併科一千萬以上、兩億元以下罰金。

至於民眾若受假新聞影響是否可提告、求償？黃厚銘指出，投資人保護法規定，投資人若因此權益受損，投保中心將為投資人來主張權益，而除了個人提告，也有團體訴訟，但團體訴訟必須達廿人以上。投保中心副總趙順生昨說，投保中心暫時無法啟動投資人保護工作，但會持續關注事件發展。

台積電 投資人 網紅

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