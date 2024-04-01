六檔與大盤同創高 群益台股平衡基金攻守兼備績效最亮

台股3月29日收盤再創新高，統計154檔台股與台股平衡基金中，包括群益真善美、群益平衡王、柏瑞巨人、永豐臺灣ESG永續優選、聯博大利、摩根台灣增長共六檔基金淨值創新高，讓14,156位受益人投資都賺錢；進一步以今年來績效來看，群益真善美基金上漲14.43%表現最佳，也是唯一一檔打敗大盤，其次為群益平衡王基金，值得一提的是，這兩檔都是台股平衡型基金，顯示出台股股債平衡基金一點也不遜色於台股基金。市場法人表示，台股平衡基金不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備，現階段大盤高檔震盪，投資人可以台股平衡基金可來因應市場的波動。

群益投信表示，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，目前投資布局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，也是不錯的選擇。台股資金面充沛，中長期配合半導體供需逐步落底，2024年可望迎接景氣回溫的行情。不過，創高後難免震盪，短期股市若因漲多拉回反而是提供進場點的機會，建議投資人採取定期定額方式以台股平衡基金為介入台股的好選擇。

群益真善美暨群益平衡王基金經理人吳胤良表示，中期庫存回補與半導體回溫將驅動企業獲利動能轉佳，美國總統大選年政策牛肉可期，預期2024全球經濟表現穩定。此外，Fed整體立場偏鴿，利率前景更明確且AI帶動的效應有利股市中長期漲勢延續，尤其AI仍在建置初期，身為AI伺服器中上下游供應鏈的台股更是AI浪潮中的主要受惠者。時序拉長觀察，台灣在本次AI產業循環中已佔到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆下，台股2024年仍可望呈現多頭趨勢。

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