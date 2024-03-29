強化資本！新光金將辦理16.7億股現增 預計籌資125億元

新光金（2888）29日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股16.7億股，主要用於因應子公司業務發展，轉投資子公司新光人壽，強化新光金及子公司資本結構。若以目標125億元試算，發行價格約折價7%。

新光金於3月15日通過將辦理現金增資125億元，董事會今日決議辦理現金增資發行普通股，採發行新股公開募集，預計發行總股數16.7億股，每股面額新台幣10元，發行總金額視發行價格而定。

若以125億元試算，發行價格約落在7.48元左右，較29日收盤價8.07元折價約7%，但最終價格仍待公布。

新光金表示，實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定，授權董事長訂定。

其中，員工認購股數為發行股數15%，原股東認購比率為75%，公開銷售占10%，原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。

新壽力拚6月底前資本適足率達標，增資日程也受到關注，新光金代理發言人呂雅茹表示，在跟主管機關申請之後，將用最快的速度來完成；而新光金已經於28日對新壽完成70億元增資，如今的目標是先將125億元募集成功，後續的強化方案，公司內部也會持續討論。

另外，新光金董事會亦決議不配發股利。

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