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租賃公司作BNPL亂象 金管會主委首度向年輕人喊話

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧上午前往立法院財委會就「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，會前針對台北股市屢創高點，提出八字建言「注意風險、審慎選股」，對於未來景氣，黃主委黃表示依據國內各機關的評估都認為今年會比去年要好。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧上午前往立法院財委會就「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，會前針對台北股市屢創高點，提出八字建言「注意風險、審慎選股」，對於未來景氣，黃主委黃表示依據國內各機關的評估都認為今年會比去年要好。記者蘇健忠／攝影

金管會主委黃天牧今日在財委會前受訪時指出，早在去年1月初，就已經向當時的租賃公會提出關於承作BNPL的建議，當時金管會就已先找金管會所管轄的BNPL業者（指銀行有轉投資的相關業務）進行了解，並且提出承作原則，黃天牧也強調，會和經濟部繼續合作，對於租賃公司金管會從二個層面有管轄權，一是作為其洗錢防制主管機關，另一個則是在不動產方面，已透過銀行票券公司要求其不動產授信不能超過淨值的3倍。

但金管會去年1月就提出建議，黃天牧也表示，當時金管會已將銀行授信端所累積的經驗的原則，提給當時的租賃公會，希望在公會中討論遵循。

然而租賃公會時隔一年多，一直到現在才要增列BNPL相關的自律規範，這也突顯金管會並非租賃公會的直接主管機關，在管理上的難處，對此，銀行業者質疑，租賃公司就是因為主管機關是經濟部，而非金管會，所以才在放款上面能大為突破銀行法的限制。

金管會是否會找經濟部開跨部會議解決這個問題？黃天牧表示，金管會和經濟部一向在多個事務上互相合作，其中，2018年亞太洗錢防制評估時，金管會即為租賃業的洗錢防制主管機關，他指出，金管會在不動產放款管理上，已要求租賃公司對不動產授信不能超過淨值的3倍，且銀行局也約談三家租賃公司，另外也訂相關業務內控準則，會和經濟部繼續合作。

金融業者不滿，租賃公司不必用銀行法的規定，所以所作放款已逾越銀行範圍，對此黃天牧表示，放款不是銀行的專屬業務，租賃業作相關業務也有一向的慣例，而銀行是高度監理，包括資本與授信原則，自然有所差異，但對於立委所提很多租賃放款引發的一些外界關注的問題，金管會已採取一些相關的措施。

租賃公司對初出社會的小白們高利放款，已影響社會安定，很多年輕人才出社會沒多久，就債台高築，還由父母出面還債，對此，黃天牧亦首度公開對年輕人呼籲，對年輕人來講，初入社會：「銀行的信用是一生最重要的資產！」他特別提醒，在跟任何機構往來時，都要注意其還款能力及借款目的，都要審慎評估任何的交易對未來可能產生的影響。

洗錢防制 金管會 黃天牧

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