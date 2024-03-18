黃天牧：複委託買海外比特幣ETF 最快4月底決定

金管會是否放行複委託買海外比特幣ETF，一直受到高度矚目，對此，金管會主委黃天牧今日在財委會上答覆立委賴士葆質詢時表示，金管會之所以暫時禁止，是因為三大理由，他也表示，最快4月底，決定是否開放民眾複委託買比特幣ETF。

這三大理由，包括了：1、比特幣現貨ETF有別於美國，比特幣並不是有價證券；2、美國1月10日證管會同意比特現貨交易遭法院駁回，但這並不表示證管會認同；3、韓、星、泰都不准比特幣ETF交易，因此金管會請券商先不要接受複委託買單，等四月底之後再決定。