重返金融圈 曾銘宗任富邦金董事

曾任金管會主委的前立委曾銘宗將重返金融圈。富邦金控昨天發布重大訊息，公告曾銘宗將以明東實業的法人代表名義，出任富邦金控董事。

曾銘宗甫卸任國民黨不分區立委，業界人士指出，曾銘宗曾任合庫總經理、台銀董事長、財政部次長、金管會主委等職務，之後轉戰立委，當過三年的國民黨立院黨團總召和黨團書記長，在財經專業或人和，都展現過人之處，尤其他擔任金管會主委，職司銀行、保險、證券等三大業別的「大總管」，熟悉金融領域運作。

明東實業改派曾銘宗接替原本的代表人富邦產險董事長許金泉出任法人董事，本屆任期將至二○二六年；業界人士指出，以曾銘宗在政界及財經圈的輩分，富邦金日後會有重用。富邦金說，未來將借重曾銘宗專業素養與金融歷練，持續強化公司治理，落實企業永續經營，朝成為亞洲一流金融機構的願景邁進。