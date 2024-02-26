防詐 約定轉帳新規範上路

銀行「約定轉帳事前、事中、事後管控措施」自律規範正式上路，金管會農曆年前透過銀行公會通令國內全體銀行，未來，民眾的約定轉帳帳號數量、約轉金額上限，銀行都將視風險高低、帳戶屬性、金流往來情形，給予差別化處理，以避免詐騙集團利用「約定轉帳」，將不法資金匯出。

過往，民眾透過銀行約定轉帳設定，就可以每月從自己帳戶中輕鬆匯出百萬、甚至上千萬，到指定帳戶之中；這本來是銀行便民措施，然而，詐騙集團卻鑽漏洞，向民眾買下人頭戶之後，透過約定轉帳設定，快速匯出不法資金。

為了阻斷不法金流，金管會拍板定案約定轉帳的最新管理規範，新規範規定，與銀行久未往來的民眾，申請約轉帳號可能無法過關，若民眾申請約轉帳號過多，恐怕也會被擋，此外，民眾約定的轉入帳號，若被其他銀行通報次數過多，銀行也有權基於防詐訴求而擋關。

不只一般個人戶，新規範對於企業戶也增加了更多要求，主要要求有三，一是必須臨櫃辦理，且企業戶必須填妥申請書，經行員確認企業主身份之外，還要申請電子憑證；二是要視客戶金流往來情況，給予「差別化」額度；三是客戶若在線上新增約定轉入帳號，必須搭配企業內部流程，而且要用電子憑證驗證才可完成。

銀行業者指出，在許多大型民營銀行，約轉金額高達兩千、三千萬上的用戶，大多都是企業主，也因此，銀行對這些企業戶做了更嚴格的把關。

這項新規範特別引進金管會去年下半年推出的「灰名單機制」，亦即，倘若約定轉帳設定的轉入帳號，被財金公司的灰名單平台通報已被約定達一定次數，或帳戶進出入過於頻繁，銀行甚至可以婉拒作約轉的設定。

由於這項新規範機制運作，涉及銀行系統更改，全體國銀決定一致在三月底之前上路，以達到防詐的最大功效。