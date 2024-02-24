東京證交所高層赴元大證券參訪 雙方進行深度交流

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券表示，東京證交所社長岩永守幸去年12月率團赴元大證券參訪，由元大證券總經理王義明率領國際金融業務部高階主管們親自接待，雙方進行深度的台、日市場交流及經驗分享。

過去幾年，元大證券發現國內投資人對日股興趣日益濃厚，為滿足投資需求，元大證券與日本交易所集團（JPX）攜手合作，自2023年元月起開始提供日股即時報價資訊給元大證券所有客戶。

王義明表示，東京交易所提供的即時報價是可靠且穩定的資訊源，協助投資人做出明智的投資決策。

岩永守幸則肯定元大證券作為市場的先驅，不僅成為台灣第一家，也是目前市場唯一提供日股即時報價服務的證券商。

元大證券在雙方交流時，亦分享元大集團2023年推出的日本龍頭企業基金，深受台灣投資人及市場青睞，元大證券團隊致力於海外投資市場推廣，無論是日股或是連結日本市場的基金，都可作為台灣投資人多元化投資組合的一部分。

岩永守幸表示，有關注到台灣投資人熱烈參與該基金募集的外電報導，並十分認同元大證券推廣日股的努力，期盼與元大證券持續加強合作，邀請台灣投資人一起深入認識及瞭解日本市場，並進而佈局日本市場。

元大證券未來仍會持續秉持元大金控（2885）集團的核心價值「掌握先機、創造客戶財富」，為台灣投資人提供投資日股的機會，並藉由便利的交易工具、專業的法人服務、不定期舉辦的趨勢論壇與企業參訪等活動，讓投資人能透過全方面的投資布局，逐步達成理財目標。

元大金控 日股

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