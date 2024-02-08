元大金控連四年獲CDP A級領導佳績 發揮金融影響力落實減碳

國際非營利組織CDP公布2023年最新評比成績，元大金控（2885）連續四年獲得CDP國際碳揭露計畫「A級」的最高成績，已連續六年位居領導等級(Leadership Level)。身為永續金融先行者，元大金控以2050淨零排放為目標，簽署淨零排放承諾(SBTi Net-Zero)，依循SBT方法學完整盤查及揭露各項投融資組合碳排放，出版TCFD報告書，透明揭露氣候相關企業風險與機會評估，以系統化、科學化的管理方式推動內部減碳策略，提供多面向的綠色金融商品服務。

元大金控為環境氣候變遷下的綠色先鋒，響應國際減碳趨勢，為台灣首家將溫室氣體排放「外部成本內部化」明確訂價的金融業者，繼通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi目標審查後，進一步以2050淨零碳排為目標，持續推行ISO 50001能源管理系統，在集團內自有大樓佈建IEN智慧節能監控系統，設定用電超量告警，以科學化數據即時掌握用電資訊，並追蹤節能設備汰換進度，滾動式檢討年度節能作為。

再生能源運用上，元大金控於2020年開始於營運據點採用再生能源電力，成為全台首家百分之百使用綠電的證券分公司及銀行分行，領先開創台灣金融綠電元年。2022年包含證券、銀行、人壽、投信、期貨五大子公司，全集團將近四分之一據點採用再生能源，綠電使用量年增60%，是覆蓋率範圍最廣的金融業者。

除了實踐自身營運減碳，元大金控依循PCAF方法學與TCFD揭露建議持續擴大碳盤查範疇，作為投融資氣候風險與機會之管理依據，並於業務方面落實「永續金融準則」，近年於綠色債券承銷金額持續提升，以實際行動協助綠能科技發展，利用其接觸大量客戶數的優勢，透過提供低碳產品及服務，如綠建築、油電車等貸款優惠方案，鼓勵消費者優先選擇永續商品，推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，揭露客戶使用電子化交易所節省的碳排放量，喚起大眾減碳意識。

元大金控積極實踐集團永續發展藍圖，在營運策略中接軌國際趨勢，獲得標普全球企業永續評比綜合金融組世界第一，更連續五年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜。持續發揮金融影響力，積極議合往來客戶與供應商踏上減碳之路，攜手共創永續家園，與經濟、社會、環境共好。