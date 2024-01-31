台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸韓國 臺銀等13家率先開通

開年捷報，台灣「TWQR」即日起登陸韓國，台韓跨境支付交流新春報喜。銀行公會理事長雷仲達、財金公司董事長林國良率台灣代表團，協同韓國最大收單機構BC Card公司崔元錫執行長，今（31）日於韓國首爾舉行「TWQR韓國開通記者會」，讓2024年開春就迎來台韓金融合作的重大喜訊。

即日起，國人前往韓國觀光旅遊、商務洽公或深造遊學，不需要繁瑣的申請程序與安裝設定，也不需大量兌換韓圜現鈔，只要持國內慣用的銀行APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，用手機「一邊掃碼、一邊掃貨」，彈指間就可完成QR Code掃碼支付，即日起到4月底前還可以享有15%的購物回饋；使用「TWQR」簡單便利、優惠又無負擔。

台韓雙邊觀光、經貿及金融關係交流緊密，在疫情前每年互訪即高達250萬人次，疫後民間交流也迅速回復，根據臺灣觀光署統計資料顯示，2023年韓國已躍升為國人出國旅遊目的地第三名；隨著台韓間互動交流更為頻繁、密切，預期藉由「TWQR」的雙邊合作，將進一步深化台韓金融支付交流，大幅提升雙邊民眾往來互動的便利。

台韓金融觀光業者見證「TWQR」正式開通

本次開通記者會在台韓雙邊金融、觀光界代表共同見證下，宣布「TWQR」於韓國正式開通。韓方參與人士包括韓國觀光公社劉鎭鎬本部長、輕鬆支付基金會崔統株執行長、BC Card公司崔元碩執行長、以及受理「TWQR」支付服務的眾多大型連鎖商店業者代表；台方參與人士包括我國外交部駐韓國代表處黃中兆組長、觀光署駐首爾辦事處郭笙如主任、首爾台灣貿易中心賴登科主任、及銀行公會雷仲達理事長、財金公司林國良董事長、彰化銀行凌忠嫄董事長、土地銀行謝娟娟董事長、元大銀行周筱玲副董事長、中華郵政江瑞堂總經理率我方代表團臺灣銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、上海銀行、台北富邦、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、元大銀行及台新銀行等15家金融機構代表，並由中央銀行、財政部代表隨團指導，共同見證台韓金融產業合作歷史性的一刻。

銀行公會雷仲達理事長表示：「台灣與韓國地理位置鄰近且互為第5大貿易夥伴，經貿關係活絡，民間交流頻繁，觀光、經貿及金融關係交流緊密，值此台韓雙邊交流提升的時刻，台灣金融業與韓方共同推動『TWQR』在韓國的行動支付服務，嘉惠更多到韓國旅遊或洽公的臺灣民眾，努力提升非現金交易的成長目標，更具有指標性的意義。未來，我方將持續推動更多金融機構加入，繼續深化台灣各金融機構與韓國的金融合作交流，延伸我國行動支付區域的廣度，共同建構完善的跨國支付生態圈。」

打造台韓金流跨海大橋 協助金融機構接軌國際

林國良表示：「為了促進台韓金融交流，本次財金公司與韓國BC Card公司完成系統介接，打造台韓間金流的『跨海大橋』，建構雙邊金融合作的基礎建設；今天很高興見證了『TWQR』支付服務在韓國開通，下一步將朝開放韓國遊客到臺灣購物支付，以及開拓與其他國家跨境支付合作的方向努力，以促進更多元、雙向的金融交流；此外，本次開通係由銀行先行，未來更多銀行及其他電支機構亦將陸續加入。受惠於『TWQR』掃碼支付在國際間的推展，國內銀行及電支機構透過『TWQR』即可迅速接軌國際，不需在國際市場單打獨鬥，個別與境外機構逐一洽商、介接，逐步實踐『TWQR』推動的宗旨，就是讓國內外支付產業及商店間達成『資源共享、資訊互通』效益，進而使大眾享有更便捷的金流服務，這也是財金公司協助我國金融產業提升競爭力的一大貢獻。」

歡慶「TWQR」韓國新登場 消費享超狂15%優惠

本次於「TWQR」開通初期即導入國人熟悉而喜愛「掃貨」的韓國便利商店、百貨公司等(如：CU便利超商、GS25便利超商、新世界百貨..)3萬5千家特約商店，讓遊韓民眾可以搶先啟用！使用TWQR進行消費支付，直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下1.5%跨國信用卡交易手續費外，發卡機構更祭出超佛心的15%購物現金回饋，讓國人在韓國買好、吃好、逛好，盡情消費拿好康！未來在韓國最大收單機構BC Card公司的推動下，預計將有百萬家以上的特約商店陸續受理「TWQR」，讓國人在韓國大街小巷都可以運用「TWQR」快速掃碼付款、滿載而歸。

我國首波開通『TWQR』於韓國掃碼購物的發卡機構，計有臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、元大銀行及花蓮二信等13家，其他銀行及電支機構未來也將陸續響應加入，讓國人用一支手機即可暢遊韓國。