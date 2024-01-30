美國股票基金迎來資金淨流入 動能居全球之冠

美國最新經濟數據優於市場預期，市場對經濟前景情緒正向，全球股市情緒整體正向。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周美國股票型基金由前一周的淨流出轉為淨流入約53.01億美元，為全球市場中表現最強勢者。

安聯投信表示，市場消化持續公布的企業財報以及美國優於預期的經濟數據，在財報多表現正向下，激勵美股主要指數中三大指數單周皆收紅，道瓊歐洲600指數與主要歐股過去一周也有不錯表現；亞股則是漲多跌少，除日股、印度及部分東南亞國家股市外大多收漲，新興市場股市過去一周也多收紅，全球股市普遍表現正向。

觀察總體經濟，安聯投信表示，全球經濟成長有所改善，但當中也有所分歧。進一步來看，服務業活動的成長加速與製造業產出大幅下降形成鮮明對比、強弱差別明顯，不過整體商業信心則是有所回升；從市場來看，新興市場是經濟成長的主要來源，已開發市場近來則是呈現收縮。

在通膨部分，安聯投信表示，美國12月CPI年增率意外較11月升溫，主要來自對住房和汽車較強的需求；服務類通膨較為僵固，而下降部分則主要來自於能源。不過雖最新通膨數據略有升溫，但短期通膨預期仍持續呈下滑趨勢。

安聯投信表示，由於通膨整體續呈放緩趨勢，一系列數據也表明全球經濟有所降溫，故市場多認為各國央行貨幣政策已達緊縮周期的巔峰。展望後市，隨著央行升息循環接近尾聲，市場對降息的預期也持續升高，股票長期仍有望震盪走升，建議可伺機拉高股票配置，並以高品質大型股與成熟市場為核心部位，以提高投資組合抗風險的能力。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，回顧一月下旬，近期驅動台股表現強勢、震盪走高的關鍵除了有美國聯準會升息進入尾聲、市場對今年展望正向、重要企業法說正向以及美股表現強勢激勵外，另一關鍵便是資金動能的升溫，特別是過去賣超較為明顯的外資，從今年初一度賣超逾千億台幣近期轉為買超近800億台幣，對台股近期表現帶來支撐。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，今年台股為成長格局，大方向來看應會在基本面和動能的回溫下逐步向上；以去年表現相對溫和的半導體來說，今年應該是該產業復甦的一年，特別是半導體銷售年增率從去年第四季起已轉正，獲利年增率逐季改善，庫存水準也轉趨健康。

在策略上，安聯投信台股團隊表示，今年建議可把握抓住市場各季步調、維持投資紀律並分批佈局的主要原則進行投資；舉例來說，第一季在重要企業法說正向、AI占比預計可高於預期以及美股走強下走高後，雖可能因漲多出現波動，但也不失可視為進場布局時機。