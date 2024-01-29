凱基期貨「海期大秘寶」迎新春 下單交易送iPhone

迎接金龍年到來，凱基證券旗下凱基期貨推出「海期大秘寶」新春限時好康活動，完成任務即可抽新春發財金，還有機會獲得iPhone15 Pro 128G等好禮。

同時，春節期間全球海外期貨商品及槓桿保證金商品交易皆不間斷，持續透過「隨身e策略」APP及「新超級大三元」平台提供即時報價及下單服務，希望陪投資人一起開心歡慶新年。

凱基期貨「海期大秘寶」活動期間自2月1日到3月31日，交易所有海外期貨及選擇權商品，不論新舊戶都有機會獲得多項好禮。

2024年1月起至活動期間新開戶的投資人，只要完成指定任務，即可輕鬆積點兌換手續費折抵金；既有客戶也可透過完成指定社群任務，參加千元禮券抽獎活動。

另外，凱基期貨於農曆春節期間加碼推出「新春限時任務」，限時任務活動期間不論新舊戶，每交易一口即可獲得一次「新春發財金」千元電子禮券抽獎機會，最高共抽出66位幸運兒，若海外期貨交易口數達2,000口以上，更可兌換40,000元手續費折抵金或iPhone15 Pro 128G等好禮。

凱基期貨國外期貨交易市占領先業界，為幫助投資人掌握最新市場資訊，近期更推出期貨顧問網站「智能通」，提供專業講座、自媒體影音以及豐富的研究報告。

針對想嘗試程式交易或是春節期間無法盯盤的客戶，「智能通」網站亦提供海外期貨相關的程式交易策略，透過程式輔助24小時不間斷自動交易，讓投資人在春節期間也能夠持續參與國際市場大小事，搶先掌握投資先機。

凱基期貨落實集團「數位躍升」、「顧戶導向」策略，並秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，持續協助剛踏入期貨投資市場的投資人，藉由期貨交易軟體輔助工具輕鬆參與期貨市場，更可透過程式交易克服人性弱點，晉升期權贏家。

凱基期貨將旗下「凱基MultiCharts 12」、「凱基MTC策略」與「凱基WinSmarts」等三大創新智能交易軟體資源服務整合在「智能通」網站，投資人可依照交易習性及風險承受度選擇適合自己的期貨智能產品，站內同時提供精闢研究報告、即時快訊等市場解析，致力為投資人營造最好、最便利的智能交易生態圈。