打房愈打愈熱？五大銀行新增房貸創史高 央行說是這兩原因

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經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今（23）日公布，五大銀行2023年12月新增房貸989億元、逼近千億元大關，再度刷新歷史新高紀錄。圖／聯合報系資料照片
中央銀行今（23）日公布，五大銀行2023年12月新增房貸989億元、逼近千億元大關，再度刷新歷史新高紀錄。圖／聯合報系資料照片

適逢年底交屋旺季，加上新青安房貸申貸潮助拳，房市買氣強強滾。中央銀行今（23）日公布，五大銀行2023年12月新增房貸989億元、逼近千億元大關，再度刷新歷史新高紀錄。

央行今天公布，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行2023年12月新承做房貸，其中，新增房貸金額已連兩月創新高，對此，央行經研處副處長曹體仁指出，主要原因是，每逢年底會進入傳統購屋與交屋旺季，屬季節性因素，再加上2023年8月以來，新青安房貸優惠催出首購族的剛性需求，促使五大銀行新增房貸金額連兩月飆高。

央行提供數據顯示，2023年12月，五大銀行新承做新青安貸款為360.99億元，占五大銀行新增房貸的比重約36.48%。

央行統計指出，五大銀行2023年12月新增房貸利率為2.079%，為四個月高點，並較前一個月上漲0.08個百分點。曹體仁說明，房貸利率微幅上漲，主要是本月交屋潮的貸款對象與擔保品座落地點等因素，讓銀行給予稍高一點的利率，但房貸利率僅漲0.008個百分點、差異不大。

對於五大銀行新增房貸金額屢創新高，是否代表國內房市景氣有明顯轉熱跡象，曹體仁表示，目前觀察，買家還是以自住戶所占的比重較高，政府持續實施健全房市措施，央行仍將密切關注房市的景氣變化。

央行統計顯示，五大銀行2023年全年新承做房貸7,665.87億元，較2022年增加593.75億元，年增率8.4%，為兩年高點，2022年為年減0.23%。

央行提供數據顯示，2023年12月，六都買賣移轉棟數月增1.44%、年增15.99%，2023年六都合計年減2.99%，六都內僅台南市一枝獨秀、年增8.04%，其餘五都均為衰退。

象徵中古屋行情的信義房價指數顯示，2023年12月台北市、新北市房價全數上漲，其中，台北市月增0.23%、年增0.88%；新北市月增1.25%，年增7.72%；大台北地區合計月增0.67％，年增3.8%。

房貸 央行

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