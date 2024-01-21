目標到期債保單踩雷 今年到期高峰投資人恐含淚認損

金融市場一波未平、一波又起，繼銀行及壽險公司的授信及海外股債投資踩雷之後，隨著目標到期債基金從今年起進入「到期高峰期」，先前潛伏的地雷終於檯面化，近來已使許多保戶和基金投資人議論紛紛，多位金融業者私下指出，2018年是6年期目標到期債發行的高峰期，今年正好屆期，許多保戶和投資人恐怕因此得含淚認損。

據了解，發行連結目標到期債基金保單的保險公司，或是負責操盤的投信業者已陸續從1月起發出公告，因為中國地產風暴和俄羅斯債券因受國際制裁導致交易限制，因而使配息產生問題，相關訊息傳出已使保戶和投資人議論紛紛，當中有大型金控旗下的保險公司和知名投信業者合作的保單，也有中型投信公司所操盤的目標到期債基金。

這類踩雷基金，有不少是和保險公司所發行的「投資型保單」連結，有理專指出，客戶在到期前不會特別去看投資成份，往往在到期時才驚覺怎麼少這麼多，也才發現原來這幾年早已踩了很多雷而不自知，但為時已晚；其中已有一家大型金控旗下壽險公司的投資型保單已對外公告，由於上述問題，將向客戶協商以「二次給付」的方式來處分到期的基金剩餘價值還給客戶。

一位業界人士表示，2018年是六年期目標到期債基金銷售的高峰期，如今6年期滿正好是2024年，絕大部分都是綁定投資型保單一起銷售，像是恒大地產、碧桂園公司債都是熱門的連結標的，俄羅斯公債更是榜上有名，而且這些目標到期債，在2018年都被銀行理專、壽險公司業務員狂賣，後續恐怕有接不完的客訴糾紛。

不具名的金融業高層指出，目標到期債基金，不但在銀行熱銷，在壽險公司更紅，尤其是在5、6年前，投資型保單連結目標到期債基金，幾乎已成了許多壽險公司所發行投資型保單的「標配」，但自從俄烏戰爭、聯準會一年多前開始暴力式升息、中國發生地產風暴在各大地產集團之前產生雪球效應之後，目標到期債從去年開始就陸續在投資標的上「踩雷」，包括聯準會升息產生的資金緊縮、通膨惡化效應，再加上先前的疫情重創，也使很多新興市場像是中南美洲、中東、非洲多個國家跟著倒楣，另外，業者除了有投資俄羅斯的債券，烏克蘭的債券也有被投資，像是其所發行的主權債等等，先前也是很多新興市場債的投資標的，之後業者認損全數出清，亦對基金整體淨值有所影響，業者在其他新興市場的投資亦有認損出清的作法，這些都使新興市場目標到期債就損失慘重。

另外，投資標的違約，則使公司付不了息，只是很多持有人尚未發現，今年到期了，投資人在結算之際看到淨值少這麼多，每個人都昏倒，很多投資人怨嘆為何沒早點發現趕快去存美元優存或是買投資等級的美債，至少還有5%以上的收益，而且更安全。