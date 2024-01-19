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富邦證券連續二年入選「盡職治理資訊揭露較佳名單」

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券2023年再度名列台灣證券交易所評比的「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，為連續兩年獲得此項評比佳績，顯示富邦證券於落實盡職治理及相關資訊揭露的積極作為，備受肯定！

為強化機構投資人對盡職治理實務及資訊揭露品質，台灣證券交易所每年進行公開評比作業，2023年以「政策制定與揭露」及「盡職治理報告內容」兩大主軸，進行共計30項指標評比。富邦證券在30項指標中，取得29項滿分，其中4項更獲得加分肯定，包括「評估投資組合永續表現」、「議合活動數據依ESG面向揭露」、「與被投資公司議合互動後決定投資決策」及「於被投資公司股東會中發表意見」等項目，彰顯富邦證券在盡職治理資訊揭露品質的堅持及努力。

富邦證券遵循「機構投資人盡職治理守則」聲明，同時履行公司盡職治理政策，對內訂定公司各業務經營管理規章、對外關注被投資公司營運狀況。此外，富邦證券透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等議合方式，參與被投資公司之公司治理，落實股東行動主義。

有鑑於各界日益重視ESG議題，富邦證券自2023年起強化與被投資公司對話，積極溝通ESG相關議題。富邦證券也長期追蹤被投資公司於環境、社會及公司治理的表現，持續透過資金力量引導企業重視永續發展，協助企業進行綠色轉型，發揮機構投資人責任及影響力。

富邦 股東會

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