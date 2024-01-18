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檢調約談四家投信前基金經理人 投信回應了
關於7人違法跟單獲利共4億元，檢調約談國泰、富邦、復華、保德信四家投信前基金經理人一事。據了解，當事人均已離職，其中富邦、保德信是舊案，去年9月金管會已裁罰。至於復華投信，公司表示該涉案人員已離職很久，且案件已進入司法程序，不便表示意見。
富邦投信2023年9月12日已針對金管會裁罰案有發重訊說明，將於收受處分書後依處分內容辦理改善，對公司財務業務無重大影響，會再強化內稽內控制度。據了解，富邦投信兩位經理人均已離職，有一個三、四年前就離職，另一個是去年初離職。
針對金管會裁罰，保德信尊重裁罰結果。另該經理人為已離職員工，保德信一向謹遵「證券投資信託及顧問法」、「經理守則」暨其他相關法令規範，除法規要求之控管機制外，已強化建置相關內部控管措施並落實控管。
復華投信表示，該涉案人員已離職很久，且案件已進入司法程序，因此不便表示意見。
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