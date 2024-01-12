環隆科技募款700萬元 捐助26個社福團體
電源供應氣廠環隆科技（2413）董事長歐正明以1,000萬元，成立「財團法人臺中市環隆科技社會福利慈善事業基金會」，並正式向臺中市政府社會局提出申請。歐正明同時以個人捐出500張環隆科技公司股票，市值約1,200萬元，每年所生股息希望投入社會公益事業。
由於今年正逢環科成立40周年，公司日前舉辦40週年慶祝暨慈善募款活動，台中在地社會精英如台中3460區扶輪社、磐石會、中菁會、電機電子同業公會等團體均與會，活動當天順利募得逾700萬元，所得款項將捐助中部26個社會福利團體如光音育幼院、惠明盲校、罕病基金會、失智者照顧協會、華山基金會、創世基金會等。
環科感謝所有善心人士的支持與愛心捐助，期待這種愛心和善念能持續在台灣社會發光發熱，傳承下去。公司表示，公司自1984年創業以來，走過四十寒暑。40年來度過了許多難關，金融風暴、疫情影響，卻能屢屢化危機為轉機。欣逢環科40週年慶，環科的發展正見證台灣努力打拼、辛勤工作的經濟成長。
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