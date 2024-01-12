環隆科技募款700萬元 捐助26個社福團體

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看比特幣邁向合法化的重大里程碑！美國證管會（SEC）主席10日核准11檔直接投資比特幣的ETF在美國上市，11日開始交易。這對規模約1.7兆美元的數位資產產業具有里程碑意義，讓投資機構和散戶投資人能在不直接持有比特幣的情況下，也能投資比特幣。

2024-01-12 05:50