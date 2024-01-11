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新加坡REITs展現韌性 收益型資產成為投資曙光

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
新加坡地理位置極佳，不僅是亞洲的物流與航運門戶，也較不容易受到地緣政治風險干擾，因此倉儲物流、旅館、商辦等不動產需求強，高規格的科技廠辦、近郊的物流配送中心及到高度仰賴數據中心的雲端計算，數據資料傳輸量預估至2025年年均複合成長率達37%。新華社
新加坡地理位置極佳，不僅是亞洲的物流與航運門戶，也較不容易受到地緣政治風險干擾，因此倉儲物流、旅館、商辦等不動產需求強，高規格的科技廠辦、近郊的物流配送中心及到高度仰賴數據中心的雲端計算，數據資料傳輸量預估至2025年年均複合成長率達37%。新華社

法人機構預估2024年底美國CPI年增率將回到2.4%、核心CPI年增率2.6%，美國通膨回歸正常化，市場預估聯邦公開市場委員會（FOMC）即將於3月迎來首次降息，利率下降有利刺激企業資本支出，製造業景氣將步入12~24個月的上升循環；隨著經濟基本面強勁，帶動金融業與觀光服務業發展，帶動提供REITs可投資多元化物業資產的空間，提升增益與股利成長機會。

兆豐投信表示，新加坡地理位置極佳，不僅是亞洲的物流與航運門戶，也較不容易受到地緣政治風險干擾，因此倉儲物流、旅館、商辦等不動產需求強，高規格的科技廠辦、近郊的物流配送中心及到高度仰賴數據中心的雲端計算，數據資料傳輸量預估至2025年年均複合成長率達37%。

兆豐投信表示，觀察各產業，受惠全球旅遊需求爆發，以及加上國際娛樂大型活動挹注新加坡觀光產業，而酒店住宿接續聖誕假期後，寒假與春節長假亦可望迎來另一波高峰，今年觀光酒店型REITs，預期會有強勁表現成長，新加坡REITs具備低波動率、高殖利率，得以在資本市場展現成長韌性。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡工業類產業租金趨勢向上，帶動新加坡房地產與物業的出租率上升，激勵新加坡REITs收益機會持續亮眼。近期統計新加坡REITs股利率近6%，同時超越其他成熟國家如香港、加拿大、法國、英國等地區，喜好收益型資產的投資人來說，新加坡REITs具有投資價值。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金聚焦在高成長性的REITs為主軸，產業主力聚焦於零售、商辦、物流工業、數據中心等領域，透過投資組合納入新加坡REITs，可望兼顧國際化及多元化資產的資產配置，相對掌握高股利率、低營運與低財務風險的投資價值，建議可以採取定期定額或分批布局方式參與新加坡REITs的投資機會。

新加坡 兆豐

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