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新台幣拉回整理貶4.7分 午盤暫收30.765元

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

台北匯市今（29）日來到今年最後一個交易日，新台幣拉回整理，並未接續前兩日瘋漲表現，今日新台幣對美元匯率開在30.72元，上午最高升4.6角來到30.672元，不過盤中由升轉貶，午盤貶4.7分，暫收上午最低點30.765元，交易金額5.39億美元。

美元指數稍稍上漲來到101.2附近，隨著時間越來越接近聯準會降息，美元指數與前幾個月相比，來到相對低點。主要亞幣升貶互見。人民幣、星元升值，日圓、韓元貶值。

新台幣 美元指數

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