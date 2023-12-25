投資人不愛美元了？外匯存款年增率近5年新低 官員分析這原因

美國聯準會2022年3月啟動的暴力升息循環落幕，美元存款利率不再步步高升，加上11月新台幣匯率強勁升值，不少外匯投資人連忙將手中的美元轉成新台幣持有，或動用外匯存款轉去國外投資有價證券，中央銀行統計顯示，11月外匯存款年增率跌至3.63%，為近五年新低水準。

央行今（25）日公布金融情況，其中，11月外匯存款餘額為9兆1,206億元，月減261億元，央行經研處副處長蔡惠美指出，「主要是企業與民眾預期，全球央行的升息循環要結束了，因此，投入在外匯定期存款的需求會比較減弱，定期存款或定期儲蓄存款的增長也放緩」。

央行統計顯示，外匯存款年增率已連四月下滑，11月降至3.63%，為2019年2月以來、近五年的新低水準；蔡惠美分析，市場預期，美國聯準會的升息循環已落幕，加上新台幣匯率大幅升值，部分民眾與企業趕緊將手中的美元結售成新台幣，或者直接從外匯存款轉去國外投資證券，使外匯存款餘額年增率大舉滑落。

央行統計顯示，今年11月，因市場押注美國聯準會升息循環告終，且對明年進一步降息的預期轉濃，熱錢蜂擁匯入，推升新台幣匯率單月狂漲1.159元、升幅達3.71%，除了出口商，外匯投資人也「嚇」出一身冷汗，連忙將手中的美元售出、轉成新台幣持有。

由於11月新台幣匯率波動過於劇烈，央行甚至還找來兩家外資保管行「喝咖啡」，提醒要記得分散拋匯、降低匯市波動幅度，展現央行守護匯市的態度與決心。

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