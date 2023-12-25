國銀2024限縮超商刷卡、排除歐盟刷卡回饋 原因出爐
2024年起，多家國銀限縮便利商店支付，以及排除歐盟地區實體交易現金回饋！這波包括新光銀與永豐銀宣布，明年起停止與7-11合作包括實體卡與代碼化信用卡，此外，多家銀行也公告，2024年除了部分必須繳交年費卡片外，加入取消歐盟實體刷卡回饋行列。
另外，全盈+PAY也公告明年起，中信銀、北富銀信用卡不再支援全家便利商店門市代收繳費交易，建議改用其他支援全家門市交易的信用卡繳付。
據了解，2024年起的銀行刷卡異動調整，都與成本有關。以限縮與便利商店合作而言，如果銀行業者要將自家信用卡、簽帳金融卡等上架至便利超商，必須支付相關費用，包括行銷費用、收單行等等費用，考量目前支付方式多元，例如悠遊卡也可以綁定銀行信用卡支付，因此部分銀行做出調整。
以7-11為例，官網上仍顯示有9家國內銀行合作信用卡支付，包括國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀、北富銀、永豐銀、聯邦銀、新光銀、華南銀，目前永豐銀與新光銀都宣布，與統一超商的合約在2023年12月31日屆期。
此外，2024年起，三家銀行跟進，開始取消特定卡歐盟實體刷卡回饋，據了解，此政策與歐盟啟動反托辣斯（另譯反托拉斯）調查，促使兩大國際卡組織調降跨境手續費，海外交易手續費大減，包括信用卡手續費從1.5％降至0.3％，銀行無利可圖，認為提供歐盟當地刷卡回饋成本過高，決定退場，銀行業者認為，這是趨勢，未來可能有其他銀行陸續加入。
聯邦銀在11月通知卡友，調整一般消費定義，2024年2月起，排除部分歐洲地區國家實體商店交易，包括法國、德國、希臘、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、丹麥等國。
永豐銀則自明年元旦起，排除指定卡別歐盟地區實體交易不列入現金回饋、紅利點數等，但歐盟地區網站消費回饋維持不變。
中信銀也已經公告，在部分歐洲地區國家實體商店消費列入不回饋交易項目，但除了持有中信商務卡、雙臂商務卡、、LEXUS 聯名 卡、台北 101 尊榮鼎極卡、中華航空鼎尊無限卡/璀璨無限卡、ANA 極緻卡/無限卡/晶緻卡/商務 御璽卡、大中華攜手飛無限卡/商務御璽卡之消費，則不在此限。
▪ 3年漲3倍！高雄標地又見全壘打 他諷市府「炒地高手」
▪ 逆勢升溫！中和老公寓成交破千件 房仲揭3優勢
▪ 台積電放棄龍潭不影響 這裡工業地3年漲6成
▪ 年終掃除攻略看這裡 信義房屋：「這一神器」全搞定
▪ 捷運三鶯線捷開案三峽站出入口1簽約 打造更優質的新三峽生活圈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言