國銀2024限縮超商刷卡、排除歐盟刷卡回饋 原因出爐

2024年起，多家國銀限縮便利商店支付，以及排除歐盟地區實體交易現金回饋！這波包括新光銀與永豐銀宣布，明年起停止與7-11合作包括實體卡與代碼化信用卡，此外，多家銀行也公告，2024年除了部分必須繳交年費卡片外，加入取消歐盟實體刷卡回饋行列。

另外，全盈+PAY也公告明年起，中信銀、北富銀信用卡不再支援全家便利商店門市代收繳費交易，建議改用其他支援全家門市交易的信用卡繳付。

據了解，2024年起的銀行刷卡異動調整，都與成本有關。以限縮與便利商店合作而言，如果銀行業者要將自家信用卡、簽帳金融卡等上架至便利超商，必須支付相關費用，包括行銷費用、收單行等等費用，考量目前支付方式多元，例如悠遊卡也可以綁定銀行信用卡支付，因此部分銀行做出調整。

以7-11為例，官網上仍顯示有9家國內銀行合作信用卡支付，包括國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀、北富銀、永豐銀、聯邦銀、新光銀、華南銀，目前永豐銀與新光銀都宣布，與統一超商的合約在2023年12月31日屆期。

此外，2024年起，三家銀行跟進，開始取消特定卡歐盟實體刷卡回饋，據了解，此政策與歐盟啟動反托辣斯（另譯反托拉斯）調查，促使兩大國際卡組織調降跨境手續費，海外交易手續費大減，包括信用卡手續費從1.5％降至0.3％，銀行無利可圖，認為提供歐盟當地刷卡回饋成本過高，決定退場，銀行業者認為，這是趨勢，未來可能有其他銀行陸續加入。

聯邦銀在11月通知卡友，調整一般消費定義，2024年2月起，排除部分歐洲地區國家實體商店交易，包括法國、德國、希臘、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、丹麥等國。

永豐銀則自明年元旦起，排除指定卡別歐盟地區實體交易不列入現金回饋、紅利點數等，但歐盟地區網站消費回饋維持不變。

中信銀也已經公告，在部分歐洲地區國家實體商店消費列入不回饋交易項目，但除了持有中信商務卡、雙臂商務卡、、LEXUS 聯名 卡、台北 101 尊榮鼎極卡、中華航空鼎尊無限卡/璀璨無限卡、ANA 極緻卡/無限卡/晶緻卡/商務 御璽卡、大中華攜手飛無限卡/商務御璽卡之消費，則不在此限。

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