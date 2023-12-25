繳最高循環息持卡人 占比攀升

央行隨美國聯準會升息拉高銀行資金成本，加上信用卡持卡人的信用水準隨著景氣因素生變，銀行業者透露，適用信用卡循環利率最高水準的卡戶愈來愈多，根據聯合信用卡處理中心的統計數據，截至今年七月，持卡人適用百分之十四至十五的最高循環利率級距占比，已來到百分之十六的近四年高點。

銀行主管表示，從聯卡中心的統計數字來看，是繼二○一九年八月之後，信用卡循環利率介於百分之十四至十五級距的卡戶占比重回百分之十六。

銀行法第四十七條規定，信用卡循環利率最高不得超過百分之十五，也就是信用卡利率的「天花板」。二○一九年八月適用百分之十四至十五循環利率級距占比來到百分之十六點二九，但自當年九月後，最高循環利率級距的卡戶占比均未超過百分之十六；然而，自去年底以來，該比重不斷增加，從二○二二年十二月底的百分之十四點八，一路增至百分之十六點○二。

國銀信用卡部主管指出，信用卡業者觀察客戶還款能力的變化，主要有三大指標，包括每月只繳最低應繳金額而未能全部繳清、未按時繳款，以及預借現金頻率愈來愈高，只要客戶出現這三種情形，適用的循環利率就會跟著拉高。舉例來說，原本銀行對某民眾核給的信用卡利率為百分之五，但持卡人動用預借現金功能，下個月利率恐將拉高至少三個百分點到百分之八。

信用卡的循環利率水準的分布，也反映整個信用卡戶風險變化的狀況。除了客戶的風險升高之外，銀行業者指出，央行升息後，墊高業者的資金成本，銀行就把升高的資金成本反映在利率水準；不過，依法信用卡循環利率最高水準已訂死在百分之十五，對於原本適用百分之十五的客戶，銀行也無法再調高利率水準反映其風險增加的狀況。

聯卡中心統計，信用卡持卡人的利率水準，以介於百分之六至八最多，占百分之卅三點○二；其次為百分之十四至十五，占百分之十六點○二；百分之八至十則以占比百分之十點四三排名第三。

除了聯卡中心的數據，根據不少大型發卡銀行每月公布的信用卡財務數字，也可看出百分之十四、十五的循環利率占比，都比聯卡公布的平均值還高，有些銀行的占比甚至高達三成左右，除了反映客戶風險升高，銀行把資金成本反映在信用卡利率定價上，也是重要因素。

業者提醒持卡人，信用卡的利率不像房貸，房貸利率可能長達廿年、卅年，但信用卡利率則是銀行根據風險狀況調整，持卡人若不想被調高利率，除了盡可能不要預借現金，也要避免只繳最低應繳金額使循環額度愈累積愈高，或是太多筆分期金額導致每期應繳金額過高，否則利率恐將「三級跳」。

商品推薦