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限時下載！富邦X柴犬皮皮16張超萌LINE貼圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「富邦X柴犬皮皮 暖萌過節慶」16張超萌LINE貼圖限時下載中！完成指定任務，還能獲得限量1,000份的50元momo幣好禮！(富邦金控/提供)
「富邦X柴犬皮皮 暖萌過節慶」16張超萌LINE貼圖限時下載中！完成指定任務，還能獲得限量1,000份的50元momo幣好禮！(富邦金控/提供)

富邦金控（2881）繼2022年底推出「富邦運動明星」LINE貼圖後，今(2023)年再度搶在聖誕節前夕，攜手知名貼圖創作者柴犬皮皮，以深受大眾喜愛且具高知名度的柴犬，推出免費LINE貼圖！除了精選實用的日常用語外，更加入聖誕及年節祝福語，透過貼圖抒發滿滿佳節情意、拉近與親友的距離，傳遞正向力量。即日起至2024年1月18日止，只要加入「富邦FUBON」LINE官方帳號，即可免費下載16張超萌貼圖，完成指定任務，更可獲得限量1,000份的50元momo幣好禮！

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控積極經營數位平台，持續創新以提升客戶數位體驗。為提供客戶更便利的個人化金融服務，「富邦FUBON」LINE官方帳號整合子公司功能，是全台唯一提供單一平台整合服務之金控官方帳號，可設定「匯率到價通知」、「台股查價」及「LINE Call服務」等各別子公司功能，今年更陸續上線其他子公司訂閱服務，完善帳號功能，截至目前用戶數已突破442萬人。

只要成為子公司會員客戶，並完成個人化服務申請綁定，即可於「富邦FUBON」LINE官方帳號上使用各子公司提供之服務及參與活動，如：台北富邦銀行「信用卡消費通知」與「帳務異動通知」、富邦產險「旅平卡投保/變更相關通知」等，只需要加入一個帳號，即可同時享受富邦金控及子公司提供的多種數位金融服務。

此外，「富邦FUBON」LINE官方帳號也不定期舉辦好友專屬好禮活動，如今年7月份舉辦抽日本沖繩雙人來回機票、萬元mo幣等活動；每月壽星更可以透過完成指定任務，獲得最高超過500點之LINE Points回饋。

這次活動期間，加入成為「富邦FUBON」LINE官方帳號好友，除了可免費下載「富邦X柴犬皮皮 暖萌過節慶」LINE貼圖外，富邦金控更祭出限量專屬好禮1,000份，凡於活動截止日前完成「富邦FUBON」LINE官方帳號個人化服務申請綁定，並將指定活動網頁分享給三位好友，且被分享人成功點擊活動連結，即可獲得50元momo幣，數量有限，邀請「富邦FUBON」LINE好友們盡快完成綁定分享、領好禮！

富邦金控 LINE 貼圖

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