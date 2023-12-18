元富證券擴大ESG社會影響力 偕癌症希望基金會關懷癌友

新光金控（2888）旗下元富證券與癌症希望基金會六度合作舉辦「送愛到病房」活動。元富證券董事長陳俊宏今(18)日特前往癌症希望基金會，提供癌友關懷禮一千份，十二月起由癌症基金會關懷團隊，訪視各大醫院癌症病房關懷癌友。適逢歲末年終，元富加贈象徵龍騰鴻運的「新光金控龍年幸運提燈」，盼助癌友更有力量持續奮戰，進而順利抗癌。

元富證券董事長陳俊宏表示，元富證券因應聯合國公布之17項永續發展目標（SDGs），朝聯合國SDGs「健康與福祉」目標前行。元富長期關注生技醫療發展及癌症關懷議題，與各公益團體持續合作外，亦鼓勵員工投入關懷行動。近年持續受到疫情與各流行性疾病影響，致陪病困難，病友們仍須獨自面對治療過程與克服心境上的各種轉折，因此元富將關懷的觸角延伸癌友日常所需，同時呼籲各界成為癌友的堅強後盾。元富持續落實企業社會責任，發揮更大永續企業影響力，帶給社會及大眾更多溫暖。

癌症希望基金會「送愛到病房」關懷活動，邁入第十四年，深獲各界肯定。基金會為陪伴更多癌友順利走過抗癌路，今年與跨界藝術家「眼球先生」與「覓．肌乎」共同合作，製作兩款高品質且具質感的「護手霜禮盒」，透過不同香味，幫助癌友在緊湊的生活中暫時停下腳步，在塗抹護手霜的時光中稍微喘息，也呵護自己的每個瞬間。活動計劃於十二月走進基隆長庚、台大癌醫、嘉義長庚、柳營奇美、義大醫院、高醫等探訪癌友，支持癌友安心前行。

元富證券長期關注社會公益外，今年「元富疫後分眾金融教育」獲得台灣永續行動獎金級肯定，努力深根、強化元富普惠金融的成效。此外，元富證券也致力推動永續投資，為解決ESG投資流程的問題，創新開發的永續投資組合對沖策略，獲得2023 TWSIA台灣永續投資獎「個案影響力-ESG創新 銀級」；元富投顧以提供永續投資觀點的研究報告，榮獲「個案影響力-ESG創新 銅級」。展望未來，元富證券將持續以ESG理念，促進投資產業與社會的共榮，積極共創正向影響力。

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