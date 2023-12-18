台灣人都衝進來買房了？房貸金額破10兆 專家曝真相
近來房市買氣提升，根據金融聯合徵信中心資料顯示，今年7月個人房貸總金額達10.8兆，個人房貸總人數212萬1,884人，均創統計以來新高，引起市場關注，也有民眾好奇難道大家都衝進來借錢買房了嗎？對此，專家表示，其實房貸金額創高仍與房價高漲有關，而購屋總價不斷高漲，導致民眾買房貸款負債金額不斷的增加，未來仍有隱憂，值得留意。
元宏不動產值服務平台研究總監陳傑鳴表示，雖然近期貸款總金額與貸款人數都創新高，但與過去相較人數其實增加幅度有限，主要還是因為房價漲太多，才導致貸款金額大幅攀升，而這也顯示目前買房的人都背了相當龐大的債務，其實是個隱憂。
陳傑鳴指出，雖然貸款總人數創高，但與2012年、12年前的同期的210萬3753人相較，其實只微幅增加1.8萬人、0.9%，增加幅度相當有限。近年房貸總人數都維持在200~212萬之間居多。
至於近年個人房貸總金額從2012年7月的6.57兆，一路攀升到2023年7月的10.8兆，大增64%，主要還是因為房價不斷攀升的結果。
根據統計，今年7月台灣個人房貸平均房貸金額高達508.89萬，較2012年、12年前大增196.75萬，多增加了近200萬元的負債，國人買房負擔確實有愈來愈重的趨勢。
陳傑鳴指出，目前政府為了幫助年輕人購屋，推出「新青年安心成家專案」以5年寬限期、40年房貸、最高貸款8成、利率還加碼補貼的方式，讓許多首購族趨之若鶩，誤以為買房還是很輕鬆，但這樣高額的負債，購屋者一旦面臨升息、房價下跌的等狀況，就會出狀況，很容易會出現負擔不起或是賣屋出現慘賠的狀況。
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