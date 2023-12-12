聽新聞
test
0:00 / 0:00

公平待客 百年彰銀 落實普惠金融

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
彰化銀行和聯合報昨天舉辦「公平待客：新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄（右五）、聯合報副內容長王茂臻（右）、信託公會秘書長呂蕙容（左三）、金融總會理事長蘇建榮（左四）、金管會主秘蔡福隆（左五）等人與會。記者曾原信／攝影
彰化銀行和聯合報昨天舉辦「公平待客：新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄（右五）、聯合報副內容長王茂臻（右）、信託公會秘書長呂蕙容（左三）、金融總會理事長蘇建榮（左四）、金管會主秘蔡福隆（左五）等人與會。記者曾原信／攝影

為追求普惠金融的新價值，擁有百年歷史的彰化銀行和聯合報昨天共同舉辦「公平待客：新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄指出，彰銀協助導入台灣Pay，在交易轉型振興商圈的復甦、幫助小規模營業人、促進客群年輕化及開戶效率化，及協助肉品批發商導入自動化收款等已有豐富成果。

凌忠嫄指出，包括在夜市、商圈及攤商導入台灣Pay，已拓展超過六十個場域、十四個夜市、廿二家品牌、南門市場等十三個市場，以及平溪等十一個商圈；線上點餐系統開發後，已有一六四家店，兩萬筆訂單都已使用，另外，超過七十萬戶已開立Ｅ財寶數位存款帳戶，彰銀也因此拿到玉山獎、菁業獎等大獎。

金管會主秘蔡福隆表示，普惠金融強調金融包容性，尤其要有同理心，目前詐騙防制則是當前普惠金融執行上最新的重要課題。金融總會理事長蘇建榮強調，金融科技的落實，若要符合公平待客原則，不但要以消費者為基礎，而且不能因為金融科技或創新而有差別待遇。

金融消費評議中心董事長杜怡靜在會中提出協助失智者守住老本的五個關鍵，包括政府機關攜手合作、教育訓練、建立第二聯絡人制度、賦予金融機構通知的義務、科技輔助。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託是最能防範詐騙的方式，她也形容信託就像一艘金融航空母艦，是完整且可擴充性的平台，並可擴大生態圈增加信託的功能，尤其信託更是金融服務裡唯一能作「跨世代」的服務。

信託 詐騙 夜市

延伸閱讀

18歲就能自己買保險 宏泰人壽提醒應注意3大眉角

新光人壽實踐普惠金融 打造數位友善服務

資產交付信託一個月只能分配到一萬元 專家：退休人士僅剩兩條路可走

彰銀今年估賺130億元

相關新聞

美升息終止 明年降息在即 資產配置如何搶得先機？

美國聯準會（Fed）上一次升息是今年7月，市場預期也是最後一次，料美12月FOMC會議同樣宣布凍息，美2024年降息預期濃厚，資產配置如何搶得先機？外資法人機構與國內金控同步預期…

升息最終回？Fed本周掀牌 各智庫看明年降息拚復甦

美國聯準會（Fed）2023年最後一場利率決策會議將於本周登場，市場多數預測12月採取按兵不動的機率較高些。不過，更多的臆測則是關注這場2023年年末的利率決策會議，是否也…

公平待客 百年彰銀 落實普惠金融

為追求普惠金融的新價值，擁有百年歷史的彰化銀行和聯合報昨天共同舉辦「公平待客：新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄指出...

新青安房貸反應佳 公股銀8、9月新增房貸餘額超越民銀

政府推動的新青安房貸，給予較佳的房貸利率等條件，吸引首購族購屋時搭配使用。根據金管會的統計資料庫資料顯示，公股銀行9月的...

金控大股東條款本會期難過關 黃天牧：繼續努力

為防堵金控大股東干政，金管會推動金控法及銀行法修法，並為求各界最大共識，在罰則上作出讓步，但按時程恐難如預期目標在此會期...

純網銀持續虧損 目標2025年損益兩平

我國純網銀持續虧損，金管會盼能助業者擴大業務，預計2025年至少一家達到損益兩平！民進黨立委吳秉叡與國民黨立委賴士葆11日質詢時關心我國純網銀營運的狀況。金管會主委黃天牧回應說，目前金管會仍繼續協助純網銀擴大業務，預計2025年至少有一間純網銀能損益兩平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。