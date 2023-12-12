公平待客 百年彰銀 落實普惠金融

為追求普惠金融的新價值，擁有百年歷史的彰化銀行和聯合報昨天共同舉辦「公平待客：新趨勢與新價值」論壇，彰銀董事長凌忠嫄指出，彰銀協助導入台灣Pay，在交易轉型振興商圈的復甦、幫助小規模營業人、促進客群年輕化及開戶效率化，及協助肉品批發商導入自動化收款等已有豐富成果。

凌忠嫄指出，包括在夜市、商圈及攤商導入台灣Pay，已拓展超過六十個場域、十四個夜市、廿二家品牌、南門市場等十三個市場，以及平溪等十一個商圈；線上點餐系統開發後，已有一六四家店，兩萬筆訂單都已使用，另外，超過七十萬戶已開立Ｅ財寶數位存款帳戶，彰銀也因此拿到玉山獎、菁業獎等大獎。

金管會主秘蔡福隆表示，普惠金融強調金融包容性，尤其要有同理心，目前詐騙防制則是當前普惠金融執行上最新的重要課題。金融總會理事長蘇建榮強調，金融科技的落實，若要符合公平待客原則，不但要以消費者為基礎，而且不能因為金融科技或創新而有差別待遇。

金融消費評議中心董事長杜怡靜在會中提出協助失智者守住老本的五個關鍵，包括政府機關攜手合作、教育訓練、建立第二聯絡人制度、賦予金融機構通知的義務、科技輔助。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託是最能防範詐騙的方式，她也形容信託就像一艘金融航空母艦，是完整且可擴充性的平台，並可擴大生態圈增加信託的功能，尤其信託更是金融服務裡唯一能作「跨世代」的服務。

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