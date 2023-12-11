新壽先增15億 保險局：將檢視 RBC 惟70億承諾歸承諾
金管會9月連發四道函令，要求新光金控以及新光人壽履行70億元現金增資承諾，新壽將一年內分次發行，首次新增15億元年底前應該可入帳。惟新壽11月虧損又受到匯兌損失虧損擴大。新金管會保險局局長施瓊華今（11）日指出，將觀望新壽增資進度，假設年底增資15億元進來後、RBC達到法定標準，這一塊當然沒問題，但過去承諾的70億元「歸承諾」。
施瓊華指出，保險局仍會檢視各壽險年底RBC結算情形，假設壽險有受到匯損評價損失帶來的影響虧損，就必須看依照保險法，不到法定標準的RBC落在哪一個標準，依據標準，要求壽險提出改善，假設沒有改善，相會進一步依照法令處理。
但施瓊華指出，如果年底前，新光金先以15億元增資進來，改善RBC，依法當然沒有問題，但新光過去承諾的70億元增資案，承諾歸承諾，意指承諾就應該要達到。
新光金4日代子公司新壽發布重訊稱私募增資70億元額度，將改在一年內分次發行，第一次現金增資15億元年底前應該入帳。
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