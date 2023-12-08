元大金控再獲 DJSI 綜合金融組全球第一 連續五年蟬聯雙榜

象徵全球ESG最高榮譽殿堂的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）評選結果12月8日出爐，元大金控連續五年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，從逾1萬3千家參與企業中脫穎而出，並於標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融組逾600家同業中再度獲得全球第一。

元大金控將ESG融入企業文化與營運策略DNA中，戮力達成「積極為後代推動更好的未來」願景，導入系統化、科學化，與國際一致的標準流程，建立集團永續經營管理與服務模式。元大金控身為「永續金融先行者聯盟」一員，推動國家及產業淨零轉型，發揮金融機構資金、商品及議合的力量，如同國內永續引擎，為市場培育更多「綠領」永續人才，注入永續發展活水，更驅動上下游客戶與供應鏈等各業與社會進一步接軌國際，增添韌性。

隨著氣候變遷、地緣政治及全球風險的快速轉變，元大金控將氣候變遷風險納入既有風險管理流程控管，遵循氣候相關財務揭露（TCFD）框架，以風險與機會雙軌辨識相關議題，並領先導入IFRS「永續準則第S2號草案『氣候相關揭露』」準則精神，主動揭露年度氣候管理機制與成效，充分體現集團將風險意識深植於組織文化中，連續三年獲得CDP國際碳揭露計畫「A級」的最高成績，且連續五年位居領導等級（Leadership Level），為國內金融業的最佳成績。

近年全球經濟情勢面臨烏俄戰爭、中美角力等地緣政治影響，秉持穩健的風險控管核心理念，元大金控在俄羅斯、土耳其、巴西和南非等國家持續零曝險；作為陪伴客戶成長的信任品牌，元大金控集團也發揮資金、資源正向影響力，促進客戶邁向永續發展，旗下子公司例如元大銀行與華碩簽訂永續連結貸款，支持客戶將循環經濟的概念融入產品設計，創造對環境更友善的商品；元大投信則為台灣首家主動與成分股議合的公司，挑選00850成分股公司進行議合，落實永續指數追蹤管理。

除了關注氣候變遷議題，響應國內2050淨零碳排目標，元大金控亦重視國際ESG人權趨勢，透過自評機制評估供應商的永續風險程度，提供精進建議，串聯集團資金中下游的力量，實踐永續理念。在致力於強化ESG韌性目標上，也不忘落實永續人才的培育，培養同仁具備ESG相關知識、法規辨識力和數據分析能力，應用於提供客戶投融資、理財、金流等各種服務上，由下而上實踐永續理念。

DJSI之所以為全球最具公信力的永續評比權威，在於它並非採報名制，而是主動邀請符合資格的公司進入評選，且CSA不僅自行蒐集企業的公開績效，還會要求受評公司填寫一份超過一百題的問卷，每年從ESG三大面相評價該企業永續發展能力，再評選出得分前10%企業，兼具深度與廣度。元大金控五大子公司業種均衡發展，填答面向較單一業種的公司更為多元，與美國標普（S&P）、瑞銀集團（UBS）等業者同屬綜合金融組業別中，在強敵環伺的競爭下仍問鼎全球產業領導者奪得第一。

元大金控，不僅是全球的永續標竿企業，更是台灣的永續領航者，在推動ESG的過程中始終自動自發默默耕耘，總在國內制訂相關永續準則前超前部署。由於DJSI每年的題組方向皆會調整，CSA也會持續納入各項新興國際永續標準，要維持連年不墜，必須精準掌握國際趨勢脈動。元大金控多次領先同業導入、

依循SASB等多項準則、標準，將持續多角化深耕永續領域，積極接軌國內外政策，肩負起台灣永續引擎的責任，分享成功經驗。 元大金控不僅是全球的永續標竿企業，更是台灣的永續領航者，連五年蟬聯道瓊永續指數成分股雙榜。(元大金控/提供)

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