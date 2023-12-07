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金管會：7金控8銀行 可發動敵意併購

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金融機構整併近日成為話題，金管會昨天公布最新資料，有七家金控、八家銀行有資格發動非合意併購（即敵意併購），和二○二○年的五金控、六銀行名單相比，新上榜的是開發金和永豐金，玉山金則落榜，銀行端則新增了永豐和上海商銀。

根據金管會公布的最新資料，七家金控分別為富邦金、中信金、國泰金、台新金、元大金、永豐金和開發金，八家銀行則是台北富邦、中信、國泰世華、台新、元大、永豐、玉山以及上海商銀。

金管會在二○一八年鬆綁「金融機構間整併（俗稱金金併）」規定，允許十家民營金控在符合資本充實、經營能力佳、國際布局和企業社會責任良好等四項條件後，即可發動敵意併購。

金管會銀行局副局長林志吉日前表示，這次是依民國一○九至一一一年度，金控與銀行財簽的資訊及海外據點設立情形來進行評比。

由於非合意併購僅限民營金控能參與，目前國內有十家民營金控，以金管會公布的最新名單來看，國票金、玉山金、新光金無法推動非合意併購。

至於公股金控、銀行由於身為政策性金控、銀行的特殊背景，二○一八年開放金金併時，已被排除在適用範圍外。

不過，金管會指出，即使拿到敵意併購門票，金管會仍會審核五大面向，包括合併綜效、財務健全性、計畫可行性、是否有能力於三年內完成整併，及員工安置等，以確保金融機構健全經營及金融市場穩定。

永豐 玉山 上海

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