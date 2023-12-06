影／多家券商與看盤軟體APP合作 黃天牧：證期局處理中
多家券商與三竹股市、全球XQ等看盤軟體APP合作引發個資可能外洩疑慮，金管會主委黃天牧今天表示，已經交由證期局妥善處理，金管會也表達顧慮，會與證交所就整個制度面做檢討。
近日台股表現亮眼，雖然有震盪，黃天牧對台股的看法表示依然是「展現韌性、穩健前行」，至於是否有熱錢流入，引發央行請外資喝咖啡，黃天牧表示就由主管機關央行來處理。
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