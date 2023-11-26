10月套高點？富豪戶資產規模8055億元 成長動能緩了

據金管會10月底統計，9家銀行開辦高資產客戶數6615人，管理資產規模8055億元、月增額僅71億元是去年12月來的近11個月低點，銀行主管說，10月市況差讓富豪戶縮手，其次，部分銀行重審富豪戶資格，部分未續約者的資產遭剔除，兩大原因都壓抑資產規模成長空間。

若以資產規模來看，10月業績最好的前三大依舊是中信銀、兆豐銀和合庫，主因這三家有較多潛在客戶群，對商品開發也較積極所致，第一銀行位居老四緊追；若以客戶數論，10月一銀客戶數1199人位居第三大。

中信銀客戶數和資產規模各是1652人、1672億元，仍居「財管王」，資產管理規模月增僅0.8%、成長力道趨緩；老二兆豐銀1198人、1559億元，資產規模小勝合庫84億元，但較上月僅險勝50億元、已稍微拉開差距。

合庫客戶數和資產規模各是1221人、1475億元，以客戶數論，合庫僅次中信銀，老三則是一銀1199人，險勝兆豐銀1人。

至於8家券商在富豪戶市場，10月底累計高資產客戶數744人、累計交易金額1375億元，與上月相較，客戶數增加21人、交易金額增加75億元或5.7%，單月交易量持續增加，排名前三大仍是永豐金證、國泰證和兆豐證。

證期局主秘尚光琪說，券商複委託財管業務持續成長，主因是升息讓海外債券價格具有吸引力，其次，全球市場利率走升，去年第四季起，富豪戶複委託投資海外債交易量持續成長、境外結構型商品也量增。

據數據顯示，10月底券商複委託投資海外達1215億元占整體交易額1375億元的89%，顯示富豪戶複委託投資海外仍熱。

10月底續蟬聯冠軍的永豐金證客戶數325人、交易額576億元，月增4.5%與上月相當，老二國泰證124人、交易額458億元，月增3.6%也與上月持平，老三兆豐證111人、129億元，月增轉正為1.5%。

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