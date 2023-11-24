因應接軌ICS新制 國泰明年會發行更多外幣保單
國泰金今日舉行第三季法說會，對此國泰人壽副總林昭廷回應，由於因應接軌ICS新制，要改善資產與負債不對稱問題，因此未來國泰人壽在保單結構上，除了傷害險、意外險、保障型商品等和利率敏感度較低的商品仍為台幣保單之外，其他類型的保單，例如投資型保單、利變保單等，會走美元保單路線，而美元保單佔全體保單比重，將會在約6成的水準。
對於明年的營運環境，國泰金控投資長程淑芬也表示，2024年相較於2023年，整體不確定性會收斂，至於在投資收益上，由於明年長債利率和2年前相較，收益率仍比較好，對人壽資產及保費再投資收益都有幫助。
新台幣匯率上周以來勁揚，甚至一度快升到1元，外界矚目壽險公司的匯兌損益及對獲利的影響；對此林昭廷也回應，雖然新台幣匯率在11月大升值，但另一方面，美元利率也掉很多，掉了50點左右比9月更低（指債券部分的評價也回升），另外股票也增值很多，因此仍有所彌補。
林昭廷進而指出，國壽也在不斷動態調整NDF和CS比例及替代避險的比率，台幣雖大升，但由於國壽採取「一籃子貨幣的避險策略」，替代避險成份較大，美元貶值同時，其他雜幣也漲不少，雜費避險發揮相當的避險效益，對於新台幣升值也發揮相當減壓作用；而若以準備金水位來看，國壽目前在422億，距下限300多億仍有空間，儘管短期新台幣匯率勁揚，但林昭廷表示，若拉長時間，一年左右的避險成本可維持在1%至1.5%。
林昭廷也表示，雖然目前美元保單解約仍較多，但未超過去年第四季解約金額，而且11月解約已比9月及10月緩解。
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