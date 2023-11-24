快訊

獨／迫不及待品嘗懷念台灣味 林青霞又在這家擔仔麵出現

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應接軌ICS新制 國泰明年會發行更多外幣保單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

國泰金今日舉行第三季法說會，對此國泰人壽副總林昭廷回應，由於因應接軌ICS新制，要改善資產與負債不對稱問題，因此未來國泰人壽在保單結構上，除了傷害險、意外險、保障型商品等和利率敏感度較低的商品仍為台幣保單之外，其他類型的保單，例如投資型保單、利變保單等，會走美元保單路線，而美元保單佔全體保單比重，將會在約6成的水準。

對於明年的營運環境，國泰金控投資長程淑芬也表示，2024年相較於2023年，整體不確定性會收斂，至於在投資收益上，由於明年長債利率和2年前相較，收益率仍比較好，對人壽資產及保費再投資收益都有幫助。

新台幣匯率上周以來勁揚，甚至一度快升到1元，外界矚目壽險公司的匯兌損益及對獲利的影響；對此林昭廷也回應，雖然新台幣匯率在11月大升值，但另一方面，美元利率也掉很多，掉了50點左右比9月更低（指債券部分的評價也回升），另外股票也增值很多，因此仍有所彌補。

林昭廷進而指出，國壽也在不斷動態調整NDF和CS比例及替代避險的比率，台幣雖大升，但由於國壽採取「一籃子貨幣的避險策略」，替代避險成份較大，美元貶值同時，其他雜幣也漲不少，雜費避險發揮相當的避險效益，對於新台幣升值也發揮相當減壓作用；而若以準備金水位來看，國壽目前在422億，距下限300多億仍有空間，儘管短期新台幣匯率勁揚，但林昭廷表示，若拉長時間，一年左右的避險成本可維持在1%至1.5%。

林昭廷也表示，雖然目前美元保單解約仍較多，但未超過去年第四季解約金額，而且11月解約已比9月及10月緩解。

新台幣 保單 台幣匯率

延伸閱讀

金管會鬆綁…保險業利多 增資壓力減

金管會允許逾6%高利保單「拉高利率貼水」 14家壽險業負債金額將大減

國泰金數位轉型 國際肯定

保單7功能 協助財富傳承

相關新聞

新光金打造「金融大富翁」之旅 5位總經理齊亮相

2023台北國際金融博覽會於11月24日至11月26日在台北世貿一館盛大舉辦，為因應數位創新與普惠金融的推動，新光金控（...

因應接軌ICS新制 國泰明年會發行更多外幣保單

國泰金今日舉行第三季法說會，對此國泰人壽副總林昭廷回應，由於因應接軌ICS新制，要改善資產與負債不對稱問題，因此未來國泰...

日圓再創超甜價！一度下探0.2146

日本為國人旅遊第一首選，在日圓持續貶值、台幣升值下，今（24）日台灣銀行牌告匯率新台幣換日圓匯價一度來到「0.2146」...

再保人一開口就是10趴 商業保險明年真的非漲不可？

「四個因素三壞一好，很難不漲價」，每年11月起國內各家產險業開始忙著與國際再保險議價新合約，不過，今年迄今，談回來的消息都不太樂觀...

賴清德：金融業是另一座護國神山 首度提出金融業未來努力六大目標

副總統賴清德今日出席台北國際金融博覽會致辭時，首度對外提出對金融業的六大期許，他指出，政府擬在2030年前提出9000億...

聯準會升息周期結束預期獲強化 美股債續獲資金流入

美國10月CPI、PPI通膨數據進一步放緩，強化聯準會升息週期可能已經結束的樂觀預期，加以國會通過兩階段撥款權宜支出法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。