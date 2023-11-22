防止企業駭客 行政院長陳建仁：必要時請資安院協助

許多台灣大型企業近期受到駭客攻擊，對於政府如何協助企業資安防護，行政院院長陳建仁今（22）日與金管會主委黃天牧等人，視察中國信託商銀臨櫃關懷阻詐執行，回面對協助企業資安，將請國家資通安全研究院提供協助；個資保護上，則將成立個資保護委員會籌備處，未來透過專責機構，保障個資安全。

陳建仁指出，部分個案業者已經報警，正在會同刑事局相關機構一起協助辦理。

企業資安部分，他只表示，希望企業可以提高資安決策的層級；防駭機制上，則希望企業採取零信任機制，加強防駭工作，希望企業一起加強，資安院也可以提供協助。

個資保護上，陳建仁指出，行政院將成立個資保護委員會籌備處，希望未來籌備處設立後，交由獨立機關透過專責機制，保護國人個資安全。

商品推薦