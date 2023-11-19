美元漲到頂？9月國銀外幣存款大減千億 年增0.43％破底

預期美元漲到頂了嗎？據金管會統計，9月底國銀外幣存款餘額13兆8055億元，較上月意外驟減1060億元，是近半年來單月最大減額，年增率更一口下探0.43%的史上新低點，成長動能意外展現疲態。

9月新台幣兌美元貶破32元，是連續第四個月走貶，當外幣存款的強勢美元、兌換成弱勢台幣時，理應推升以台幣計價的外幣存款餘額；但9月國銀外幣存款卻不增反減，讓市場意外。

銀行局副局長林志吉坦言，匯率、利率僅是影響企業或民眾持有外幣存款的考慮要素但卻非唯一因素，其他還包括對未來預期、和產業間付款的頻率也有關係。

9月國銀外幣存款驟減千億元，經銀行局初步了解，主因是季底，企業支付貨款較多、及企業資金調度的結果。林志吉也說，就今年來看，6月季底外幣存款大增1716.4億元，9月季底卻反向驟減千億元，也可能與市場當時對美元升貶值的預期心理有關。

如6月當時外幣存款大增，可能市場預期美元仍強，讓第二季外幣存款增加了2721億元，時序進入第三季的9月起，卻轉向驟減，可能與預期美國不升息、美元後市漲幅有限所致。

金管會日前公布最新國銀外幣存款數據。截至9月底統計，全體國銀外存餘額13兆8055億元，月減1060億元，累計前九月僅增加93.89億元，增額是史上同期最少，年增率更進一步縮減到0.43%的史上低點。

若以台銀9月底美元結算匯率32.285元換算，9月底外幣存款僅4,276億美元，較上月再減少84.8億美元，減額是兩年半來高點，顯示剔除匯率因素後，兌回原幣的外幣存款水位驟降。

一家行庫主管說，外幣存款水位持續下降，可能有三大原因，一、近一年美元急升，各銀行積極調整存款結構，減少吸收高息定存，二、近一年美元急升也促使客戶將美元獲利了結，結售為台幣，或轉投資其他商品，三、OBU企業戶有存款先償付美元高息，或因出口衰退讓外幣貨款減少，均使外幣存款減降。

若以前十大外幣存款行來看，有6家單月外幣存款均呈現衰退，又以兆豐銀單月驟減687億元降到1兆1976億元，單月減額居首，主因是兆豐銀在美元急升息階段，調整資金水位所致。

若以年增成長力道來看，9月底僅剩中信銀、國泰世華銀、台新銀年增仍維持雙位數成長，各年增10%、21.7%及25.8%，但成長力道均已呈現趨緩。

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