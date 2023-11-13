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銀行清呆卡會否把紅利點數清掉？ 金管會將找銀行了解2重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立法院財政委員會今天審查中央政府總預算案附屬單位，有關金融監督管理委員會主管中央存款保險股份有限公司，邀請金管會主委黃天牧（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天審查中央政府總預算案附屬單位，有關金融監督管理委員會主管中央存款保險股份有限公司，邀請金管會主委黃天牧（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影

全體國銀的「清呆卡潮」登場，對此金管會主委黃天牧表示，將找大型銀行前來了解兩件事，一是有否在30天前通知民眾要停卡？另一為紅利點數在清卡的同時，是否有作妥適的安排，金管會將主動找大型發卡銀行來開會討論，了解時程與作法是否完整保障到民眾的權益。

立委林楚茵今日質詢關注清卡機制的配套作業是否完善；她指出，目前金管會的信用卡業務機構管理辦法規定，銀行在相關權益或優惠變動前60天要通知持卡人，但在正式停卡之前，是否要再行通知，另外，包括停卡之後，卡片裡的紅利、回饋金、里程數等累點，是否就全部沒有，另外她也關注是否影響到卡友的信用評等？

銀行局長莊琇媛則回應，目前的確未明文規定，停卡之前最晚何時要通知持卡人，因此仍回歸銀行的契約規定；若以業界普遍作法來看，多半是在停卡之前30天通知。至於紅利積點是否一併被取消，莊琇媛表示會向銀行進一步了解。

據了解，現在銀行作法各家不一，但多半會要求卡戶在清卡之前，就要用掉全部的紅利點數，否則到清卡時，就一切「歸零」。林楚茵則認為，當愈來愈多銀行加入清卡行列之後，金管會應該提出統一規範，以免持卡人權益被傷害。

金管會 紅利點數 信用卡

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