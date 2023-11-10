永續金融先行者聯盟成果豐碩 首屆輪值主席中信金報喜

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）擔任永續金融先行者聯盟（簡稱「先行者聯盟」）第一屆輪值主席，今（10）日舉辦首屆成果發表會，會中說明先行者聯盟第一屆承諾事項達成情形，由金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）主任委員黃天牧親自出席指導，先行者聯盟成員元大金控、玉山金控、第一金控及國泰金控共同參與。

金管會2022年成立先行者聯盟，期許擔任臺灣淨零排放的重要推手，凝聚並發揮影響力共同推動永續發展，先行者聯盟成立至今屆滿一年，黃天牧主任委員致詞表示「五根手指合起來便成為一個拳頭，團結成為巨大力量」，比擬推動淨零永續從金融業、民眾到金管會都扮演重要角色，今日成果顯見五家業者不負所託，為先行者聯盟打下良好基礎，對金融同業起示範作用。第一屆先行者聯盟輪值主席、中國信託金控總經理陳佳文表示，先行者聯盟每季召開會議凝聚共識，並透過金融業淨零推動工作平臺（簡稱「工作平臺」）的工作群會議持續推動，才能達到此次斐然的成果。

陳佳文總經理進一步分享首年先行者聯盟成果，2022年綠色採購總金額近新臺幣15億元，較2021年成長67%；透過投融資實際投入前瞻戰略經濟活動及行政院國家發展委員會2050淨零排放路徑之關鍵戰略產業總金額逾新臺幣5,800億元，較2021年成長24%。此外，先行者聯盟成員致力透過永續個人金融等面向，2022年共推出7項創新永續應用分析工具。

元大金控總經理翁健、中信金控幕僚長暨發言人高麗雪、玉山金控永續長張綸宇、第一金控總經理陳芬蘭、國泰金控總經理李長庚亦與會說明各成員致力永續淨零的相關作為。高麗雪幕僚長暨發言人指出，中信金控擔任主席期間呼應先行者聯盟承諾，於永續報告書公布以碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）方法學完成投融資財務碳排盤點結果；旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司2022年對高碳排授信戶的議合達到財務碳排占比60%以上，且議合企業均訂定2050年減碳目標，其他非高碳排產業之企業議合家數達145家，成功促使其中53家企業啟動減碳評估。此外，中國信託銀行亦發揮創新能力及數位服務優勢，線上理財服務今年獲碳中和認證，並針對企業客戶推出ESG（Environmental, Social, Governance）資金組合式貸款（ESG Portfolio Lending），與客戶攜手邁向淨零。

先行者聯盟成員亦加入由金管會及台灣金融服務業聯合總會成立的工作平臺，分別擔任政策與指引工作群、資金與統計工作群、資料與風控工作群、培力與證照工作群、國內外推廣工作群等五大群召集人。其中，中信金控負責資料與風控工作群，協助財團法人金融聯合徵信中心（簡稱「聯徵中心」）建置「企業ESG資料平臺」，協助彙整及辨識淹水、乾旱、颱風等氣候風險資料需求，提供會員機構查詢企業客戶之環境相關數據，改善金融機構及一般企業編製氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）報告書時，實體及轉型風險評估資料不足問題，並增進氣候風險管理品質，後續將由聯徵中心依此需求建置「金融業實體風險資料平臺」，協助金融同業更有效掌握其氣候風險。

中信金控擔任首屆先行者聯盟主席與志同道合的夥伴共同努力，也期待在金管會的引領之下，未來與先行者聯盟夥伴一起繼續以永續金融的力量推動臺灣淨零發展，在五大議題採取更積極的行動，秉持We are family的品牌精神，發揮金融影響力，創造世代共好的生活環境。更多先行者聯盟資訊與動態請至「永續金融先行者聯盟」Facebook粉絲專頁查詢。

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