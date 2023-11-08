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中信金總座陳佳文：歐洲實施CBAM 估台灣3500家貿易商會受影響

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金今日在高雄舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」。圖/朱漢崙攝
中信金今日在高雄舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」。圖/朱漢崙攝

中信金今日特別赴高雄舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，中信金總經理陳佳文在致辭時指出，歐盟將實施CBAM（歐盟碳邊境調整機制），明年只要是出口歐洲的產品都會受到衝擊，估計台灣超過3500家貿易商會受影響。

由於美國將實施類似的制度，台灣也將在2025年課徵碳稅，排碳將成為重要的生產成本，如何降低相關成本與衝擊，對企業是重要挑戰。中信銀將在2035年，全面停止對燃煤開採、發電、非常規油氣開採等融資。

陳佳文表示，中信金旗下中信銀在14個國家都設有海外據點，也已看到全球對永續淨零的決心，要求金融機構發揮投融資影響力帶動客戶投入淨零永續。他特別指出，中信銀已推出ESG資金組合式貸款，由中信銀對原廠核心事業的多餘資金，來借貸其上游供應鏈進行綠能投資及減碳投資，得到客戶很大的迴響。

陳佳文指出，中信銀不但從2021年起發行國內首檔可持續債券，也是離岸風電重要的催生者，台灣海峽雖然是全球最好的風場之一，但面臨施工困難、工期長，金額千億以上等挑戰，對此，中信銀已成立專案小組投入，結合國際銀行幫助國際開發商，很多風場融資案已順利進行、持續發電，為中信銀在綠能融資的另一貢獻。

這次中信金特別選在高雄舉辦座談會，陳佳文指出，因為高雄是重工業重鎮，也是高碳排行業集中的地方，企業更需要相關輔導。尤其高雄碳排量占台灣20%，一年5700萬噸左右，市長陳其邁已宣示2030的目標，要減碳30%，已高於台灣目標值。高雄市議會亦通過台灣地方第一個淨零法規，顯見高雄在減碳排的重要性。陳佳文表示，中信金身為金管會所指定五家金控的先行者聯盟之一，並為首年輪值主席，今日舉辦論壇，也希望運用投融資影響力影響客戶。

中信銀 中信金 減碳

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