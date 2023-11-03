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下半年來投等債 ETF 最受寵 規模增642億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

今年來在聯準會升息近尾聲的預期驅動下，存債風氣興起，債券ETF買氣熱絡，根據CMONEY統計，截至10月底止，投信發行的債券ETF整體規模為1.683兆元，就月底數據來看，已是連續第四個月保持在1.6兆元以上，若以債券ETF類別來看，自下半年來，以投資級公司債ETF(包含投資級產業債ETF)規模增加最多，共增加近642億元，10月底規模達1.15兆元，此外，美債ETF下半年來規模同樣增加，共增加585億元，整體美國公債ETF在10月底來到近3,182億元。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，雖然聯準會可能維持高利率更長時間，不過總體來說本輪升息有望近尾聲，債券投資價值浮現，債券ETF也是投資人可多把握時機善加利用的工具。

曾盈甄說，在債券ETF的選擇上，除考量升息末端的布局需求外，基於現階段市場還同時受地緣政治動盪與景氣前景曖昧不明的紛擾，資產品質佳，且殖利率具吸引力的投資級債仍可望吸引資金配置。

其中，長天期的ESG BBB級債因收益水準在投資級債中最具優勢，重視ESG經營的企業在營運與獲利的長期表現上也相對穩健，加上在全球ESG永續共識凝聚之下，更有望吸引資金目光，長天期債更有機會受惠於未來貨幣政策轉向契機，曾盈甄建議投資人不妨伺機透過ESG投等債20+ETF來佈局，ESG趨勢、資產品質、收益三者兼得。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，儘管近期市場波動頻頻，不過隨著升息循環邁向尾聲的方向仍未改變，加上近期又有以巴衝突擾市，美國為全球最大的經濟體，信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，視為安全性最高的投資工具。回顧過往當市場面臨重大黑天鵝事件時，資金紛紛跑到美國公債避險，布局於長天期美債ETF不僅短線可滿足避險需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。

ETF 債券ETF

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