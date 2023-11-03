央行理事：不排除Q4升息抗通膨

中央銀行昨天公布九月的第三季理監事會議事錄摘要，儘管理事一致同意維持政策利率不變，但部分理事認為應盯緊通膨問題，有理事認為再觀察一季，不排除下一季（意指第四季）須積極面對可能的通膨，若物價走揚，央行應採積極措施打擊通膨。央行舉行第四季理監事會的預定日期為十二月十四日。

根據央行公布的議事錄摘要，經濟成長及物價仍是央行理事斟酌政策利率是否調整的關鍵，有理事指出，房價漲勢雖然暫緩，但還在漲聲中，房租是房價落後指標，占消費者物價指數權重高，房租若上漲恐帶動物價上漲，但今年產出缺口仍為負值，考慮當前經濟數據仍有分歧，同意維持利率不變，但「宜再觀察一季，不排除在下一季即須積極面對可能的通膨」。

有理事認為，今年一至八月以美元計價或以台幣計價的進口物價均下跌，國內生產者物價指數也下跌，顯示通膨壓力已趨緩，我國經濟成長不如預期，是受到全球景氣不佳影響，但影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，「未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率」。

央行上季理監事會決議利率不變，卻保留升息空間，而美國聯準會昨天也維持利率不變，但對於升息步伐是否暫緩也未說死。金融圈主管指出，通膨捲土重來，不僅是美國聯準會、台灣央行，也是所有央行最憂慮的課題，正如央行總裁楊金龍在第三季理監事會議會後記者會，除直言「緊縮會維持較久時間」外，還數度提及台灣過去物價「低且穩定」，長期約在百分之一左右，如果因氣候變遷、地緣政治與全球化等因素導致物價結構改變，長期平均通膨率進一步上漲至百分之一點五，甚至是百分之一點五至百分之二，「利率恐怕就要高一點」，因為「通膨高、利率就要高」。

金融圈主管認為，美國聯準會雖暫緩升息，但也言明利率將維持在高水準一段更長的時間，聯準會挺住高利率，自然也會讓央行貼放利率「只能升、不能降」。

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