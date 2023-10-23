五大銀行新增房貸衝一年半新高 不是打房無效 而是這政策催出買氣

中央銀行今（23）日公布，五大銀行9月新增房貸回溫、衝至一年半新高，但關鍵主因並非政府打炒房政策失靈，而是利率超「殺」的新版青年安心成家房貸，成功催出自住戶與首購族的買氣，據統計，9月五大銀行新增房貸710.15億元裡，新青安房貸的占比逼近35%。

央行今天公布，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫（5880）、第一銀行與華南銀行等五大銀行，9月新承做房貸金額升至710.15億元，創一年半新高，並較8月增加78.14億元；不過，新增房貸利率連兩月下滑至2.076%，為六個月低點。

央行自2022年3月起連五季升息，帶動各類貸款利率走揚，新增房貸利率一舉突破2%大關；為協助自住與首購族購屋，財政部推出的青年安心房貸自今年8月1日起放寬各項條件，利率下殺至1.775%、為房貸利率的地板價，民眾反應熱烈。

央行經研處副處長蔡惠美指出，9月五大銀行新增房貸明顯增長，主要原因為買賣移轉棟數較前一個月成長。統計顯示，六都買賣移轉棟數9月月增率4.36%、年增率為14.84%，其中又以青安房貸的貢獻最大。

根據央行統計，五大銀行9月新承做的青安貸款金額為245.8億元，占五大銀行新增房貸比重逼近35%。

蔡惠美表示，「前幾年房市不錯，發放比較多的建照，近期開始湧現交屋潮，會拉高建物買賣移轉棟數，並在銀行房貸數字上呈現出來。」

儘管新青安房貸催出自住客買氣，但蔡惠美表示，政府一系列健全房市措施的政策效果仍持續發酵，未來高利率環境會維持多久、經濟前景存在的不確定性，都會影響房市景氣，整體房市氛圍迄今沒有明顯改變。統計顯示，今年前九月，六都買賣移轉棟數年減10.31%。

在房價指數方面，蔡惠美表示，以象徵中古屋行情的信義房價指數而言，9月大台北地區房價月減0.03%、年增0.55%。

其中，台北市月增0.23%，年減0.23%，新北市月減0.34%，年增1.55%。

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